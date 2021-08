George Lynch dit qu’Eddie Van Halen était un “incroyablement timide” et “super sensible”

Lors d’une apparition sur le “Appétit pour la destruction” podcast, guitariste légendaire Georges Lynch a été interrogé sur l’impact Eddie Van Halenla mort avait sur lui. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Cela m’a personnellement très touché, et tous les guitaristes que je connais ont à peu près ressenti la même chose. En vieillissant, évidemment, nous voyons des gens partir et passer. Et c’est tout à fait normal, de Bien sûr. Et nous voyons beaucoup de ça. Et donc c’est assez profond. Mais, je veux dire, putain David Bowie et George michael et tous ces gens – Prince – ces géants… Tom Petit. C’est genre ‘Quoi ?’ Tout à coup, il semblait. Mais Eddie était à un autre niveau, parce que, évidemment, nous sommes un peu plus proches de ce que nous faisons, et nous sommes en quelque sorte arrivés au même endroit au même moment et avons eu des connexions et tout ça, c’est pourquoi c’était plus profond, je pense. Et j’ai beaucoup appris de lui, et j’ai basé une grande partie de mon style sur lui. Même si nous étions compatriotes d’une certaine manière, il était bien au-delà de moi, alors j’ai retiré beaucoup de choses de lui et je me suis inspiré de lui, comme nous l’avons tous fait. C’est un gars du sud de la Californie, et nous étions comme des voisins et jouions dans les mêmes clubs et jouions ensemble sur les mêmes scènes et traînions ensemble. [DOKKEN] fait [the 1988] « Monstres du rock » [tour with VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA and KINGDOM COME]… Alors, oui, c’était assez difficile. Cela nous touche aussi près de chez nous, je pense, pour nous lorsque nos amis commencent à disparaître, car c’est un endroit plus solitaire après cela.”

On lui a demandé s’il en avait Eddie Van Halen des histoires à partager qui pourraient « afficher le côté amusant de sa personnalité », George a déclaré: “Il était juste incroyablement timide. C’était juste un super introverti. Je veux dire, tout ce que le gars a fait, c’est s’asseoir dans sa chambre et jouer de la guitare toute sa vie, boire ses bières et fumer ses cigarettes, et développer ce qu’il a développé . Il a changé le monde de la guitare. Je pense qu’il était en quelque sorte accablé par toute cette histoire de célébrité et d’être un être humain dans un monde compliqué. Ce n’est pas toujours aussi agréable. C’était un gars super sensible, ce qui lui a permis de être ce musicien incroyable, car vous devez avoir ce genre de sympathie et d’empathie. Beaucoup de gens pensaient qu’il n’était pas si gentil, mais c’était juste parce qu’il était vraiment calme. Il avait un peu peur, mais il parlait si joliment à travers son instrument.

“Mais nous avons eu des moments”, a-t-il poursuivi. “Nous avions l’habitude de traîner. « Monstres du rock », nous y allions presque tous les soirs. Lorsque Valérie [Bertinelli, Eddie‘s then-wife] n’était pas sorti, nous jammerions. On s’asseyait dans notre chambre d’hôtel et on jouait de la guitare toute la nuit. C’était assez génial. Et en fait, j’ai eu quelques problèmes avec mon équipement là-bas sur le ‘Monstres’ tournée, et [VAN HALEN] étaient la tête d’affiche, évidemment. Et il était si gentil, parce qu’il était, genre, ‘Hé, mec, prends tout ce que tu veux de moi.’ J’ai donc fait la moitié de cette tournée avec son équipement. C’est assez fou, parce que les têtes d’affiche ne font généralement pas ce genre de choses. Ils sont juste, comme, ‘C’est votre problème. Comprenez-le », ce qui est juste. Mais il était très gentil : « Prends tout ce que tu veux — têtes, armoires. J’ai utilisé son gréement pendant, genre, la moitié de cette tournée. C’était plutôt mignon.

“Il a donné un cours de guitare à mon fils” George ajoutée. “Mon enfant allait au GIT, et il voulait être guitariste comme son père. Et je l’ai emmené rencontrer Eddie à un spectacle, et Eddie‘s, comme, ‘Tu sais quoi? Vous êtes guitariste ? Laissez-moi vous montrer…’ Alors ils sont retournés dans la salle d’échauffement et il a donné une petite leçon à mon fils. C’était plutôt cool. Qui fait ça ?”

Lyncher déjà parlé Eddiel’influence de dans une interview de 2009 avec Guitariste magazine. On lui a demandé s’il était jaloux de VAN HALENle succès de la fin des années 1970 et du début des années 1980, George a déclaré: “Nous étions jaloux et nous essayions tous de rattraper notre retard. Nous avons pensé:” Oh mon garçon, nous ferions mieux de monter à bord. Ce gars va changer le monde. ” Je me souviens de ma réaction quand j’ai entendu pour la première fois Eddie. J’avais entendu parler de ce type au nom européen étrange. Il a une torpille sur scène, le bassiste porte des sabots, ils ont des bombes sur scène, et le gars est incroyable. Je l’ai vu et ça m’a époustouflé. Ils faisaient encore des reprises à l’époque — ARC-EN-CIEL, MONTROSE – et leurs trucs originaux étaient aussi bons ou meilleurs que leurs trucs de couverture, ce qui était assez exceptionnel. Après leur concert, je suis retourné dans notre salle d’orchestre et j’ai joué de la guitare jusqu’au lever du soleil. J’ai pensé : ‘Mec, comment puis-je obtenir ce ton ?'”

On lui a demandé s’il avait essayé de copier Eddie, George a déclaré: “Ce que j’ai vraiment fait, c’est en quelque sorte rebondir sur ses trucs plutôt que de les imiter. Je l’ai fait avec beaucoup de joueurs. Au lieu de les copier, je réagis à eux. Je pense:” Eh bien, Di Meola fait cette chose. Je peux faire une sélection alternative, donc je ne la copierai pas, mais je vais l’intégrer un peu dans ma boîte à outils et le faire à ma manière.’ J’ai essayé de faire ça avec n’importe quel joueur qui m’a influencé : Clapton, Hendrix, Schenker, Eddie, Holdsworth. Je ne pouvais jouer aucun de leurs trucs note par note pour me sauver la vie, mais je peux saisir l’essentiel de ce qu’ils font en y étant exposé. Je peux obtenir l’essence.”

Eddie est décédé en octobre à l’âge de 65 ans après une longue bataille contre le cancer.

Pierre roulante magazine classé Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.