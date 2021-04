Dans une nouvelle interview avec MetalTalk, George Lynch réfléchi sur DOKKENla participation de 1988 « Monstres du rock » Visite des stades américains, avec également VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA et RÈGNE VIENNE. Le trek a débuté à East Troy, dans le Wisconsin, le 27 mai de la même année et a duré 28 dates au cours des semaines suivantes avant de se terminer le 30 juillet à Denver.

« C’était à peu près le summum, n’est-ce pas? » George dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «C’était la dernière grande tournée de ce style, je pense, dans ce genre de tournée géante de rock arena, je pense que c’était la dernière. Donc c’était en quelque sorte la fin d’une époque. Personne ne le savait à l’époque. Et nous avons été égarés sur ce projet de loi. C’était plutôt bien pour nous, je suppose, d’une certaine manière, mais nous avons été facturés plus METALLICA; ils n’avaient pas encore complètement dépassé le seuil. Nous avions la même société de gestion [Q Prime], nous avons donc été très chanceux d’avoir cette place.

« Ce que je ne comprendrai jamais à propos de la direction et de cette tournée et du groupe, c’est que dans leur pensée insensée, la direction a convoqué une réunion avant le début de la tournée et a informé le groupe que enfiler [Dokken, DOKKEN lead singer] allait briser le groupe et essayer de nous embaucher comme musiciens dans le groupe, »continua-t-il.« Ou bien, si cela ne marchait pas, nous n’étions pas d’accord avec ça, il allait juste partir, garder le nom et nous expulser. [And that was] avant le début de la tournée – littéralement quelques jours avant le début.

« J’opère – ou du moins j’ai opéré – par engagement et par mission. Nous avons construit cette chose en famille, en amis, en tant que groupe de frères. Et c’était vraiment la lutte entre enfiler et moi. enfiler était un peu dehors pour lui-même et utilisait les gens du mieux qu’il pouvait. Je ne dis pas cela de manière péjorative. Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose, parce que nous avons réussi grâce à lui et à cette mentalité – la façon dont il voit le monde et la façon dont il fonctionne. Il est capable de faire des choses que je ne pourrais pas faire personnellement, sinon je ne vivrais pas avec moi-même. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas si c’est bon ou mauvais – je ne peux même pas le dire – mais nous en avons profité. Mais c’était aussi une épée à double tranchant et cela a fonctionné contre nous dans le sens où nous avons tout divisé par égalité, nous avons tous travaillé dur et au mieux de nos capacités, et nous avons tous contribué ce que nous avons à contribuer, et une marée montante. flotte tous les bateaux et nous gagnons tous. Et nous avons ce sentiment que nous l’avons fait ensemble, et il y en a assez pour tout le monde. enfiler a vu l’écriture sur le mur et, avec l’aide des managers, a décidé qu’il voulait tout pour lui-même. Parce que nous étions prêts à renégocier notre [record] Contrat. Et c’est là que vous voulez être dans cette carrière. Lorsque vous vous développez et que vous doublez vos ventes de disques chaque enregistrement pendant trois [albums], puis votre contrat prend fin et vous devez renégocier ce contrat, c’est exactement là que vous voulez être.

« Lorsque vous renégociez, vous négociez à partir d’une position de force. Et maintenant vous êtes MOTLEY CRUE, maintenant vous êtes VAN HALEN, maintenant tu es prêt pour la vie, » George expliqué. «Et nous avons tous regardé cela, et nous avons tous travaillé pour cela, et nous avons tous gagné cela, et nous aurions dû nous caresser dans le dos et dans un très bon endroit. enfiler a pris ça comme: « Eh bien, je vais prendre tout ça pour moi et baiser ces gars-là. » Je devais monter sur scène en sachant cela tous les soirs. Et cela m’a déprimé, et je suis tombé dans la drogue et l’alcool et je suis juste sorti et j’ai fait les mouvements. J’étais assez découragé. Je veux dire, j’avais de bons spectacles, mais je faisais peut-être juste semblant dans une certaine mesure, parce que j’étais vraiment découragé. Tout ça pour ça, et maintenant je dois sortir et me mettre un visage? Je suis juste un peu comme un type de type « porte mon cœur sur ma manche », et c’était [very hard] pour moi de faire. C’était très déprimant. Et la seule façon de gérer cela était la drogue et l’alcool. «

Tous les membres de DOKKENGamme classique des années 80 – Dokken, Lyncher, bassiste Jeff Pilson et batteur Mick Brown – réuni sur scène pour la première fois depuis plus d’une décennie en novembre 2009 à la House of Blues d’Anaheim, en Californie.

Il y a moins de cinq ans, les quatre musiciens ont rejoint leurs forces pour une courte tournée japonaise. Le trek était la première fois en 21 ans qu’ils prenaient la route ensemble.

UNE DOKKEN DVD de concert sur la tournée des retrouvailles du groupe, « Retour à l’Est en direct (2016) », a été rendu disponible en 2018. En plus de la performance japonaise, l’ensemble comprenait des images de la seule émission américaine de la programmation classique en septembre 2016 à Badlands à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, ainsi que des retouches acoustiques nouvellement enregistrées de « Envoyé du ciel » et « Le soleil se lèvera-t-il ». Également présenté sur « Retour à l’Est en direct (2016) » été « C’est juste un autre jour », la première DOKKEN morceau avec la programmation classique du groupe depuis 1997 « Shadowlife ».

Depuis la fin des dates des retrouvailles japonaises, DOKKEN a continué à jouer avec la formation actuelle du groupe – y compris le bassiste Chris McCarvill, guitariste Jon Levin et batteur BJ Zampa (CHAMBRE DES LORDS).

Le mois dernier, Lyncher Raconté Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com qu’il a été question de plus d’émissions présentant la programmation classique de DOKKEN. « J’ai en fait parlé à enfiler un peu, et nous sommes tous les deux d’accord sur le fait que cela devrait probablement se produire – ce qui signifie une sorte de réunion significative faite de la bonne manière, avec soin et avec une préparation, un temps et des répétitions appropriés et pas seulement la lancer comme nous l’avons fait pour la dernière fois temps », dit-il. George a ajouté que « le choix évident » pour remplacer les retraités récemment Mick Brown serait Mickfrère de Steve, qui peut être entendu jouer aux côtés de Lyncher et Pilson sur le prochain LA MACHINE FINALE album, « Phase 2 ».