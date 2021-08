George Lynch est “très confiant” qu’il aurait été un “bon candidat” en tant que remplaçant de Warren Demartini à Ratt

Dans une toute nouvelle interview avec Waste Some Time With Jason Green, guitariste légendaire Georges Lynch (DOKKEN, LYNCH MOB, KXM) a confirmé avoir reçu une offre pour jouer avec RATT en 2018 suite Warren De Martinile plus récent départ du groupe. “Nous en parlions”, a-t-il dit (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Mais ils voulaient un mercenaire qui travaillait pour un salaire médiocre. Et je ne suis pas ce type. Je n’ai jamais été un mercenaire. Si vous me voulez, je ferai partie du groupe et j’écrirai des chansons et je ferai partie intégrante – l’un des gros rouages ​​de la roue – mais si vous voulez un mercenaire, je suis sûr que vous pouvez demander à quelqu’un de le faire. Mais ce n’est pas moi. Et c’est où il s’est effondré. Le gars qu’ils ont eu” se référant apparemment à Jordan Ziff — “C’est incroyable. J’ai joué des concerts avec ce type. Il est foutrement incroyable.”

Lyncher a poursuivi en disant qu’il pense qu’il aurait fait un remplaçant respectable pour DeMartini, qui a fait un court passage avec DOKKEN au début des années 90, lorsque Lyncher était hors du groupe. “Cela aurait fonctionné, je pense – en dehors des personnalités et de la politique d’être dans ce groupe, car ils sont probablement pires que DOKKEN [when it comes to internal] problèmes,” George mentionné. “C’est donc quelque chose que je n’aurais probablement pas apprécié et dans lequel je voulais m’impliquer. Mais si c’était une situation propre où il n’y avait pas beaucoup de drame… Musicalement, je suis très confiant que j’aurais été un bon ajustement . [Warren and I] ont des styles similaires, évidemment, et viennent en quelque sorte du même endroit. Je comprends ce qu’il fait. Nous optons pour un peu le même ton. Je pense que cela aurait fonctionné d’une certaine manière. Cela aurait été un peu différent, mais cela aurait été un ajustement décent, je pense. »

Chanteur Stephen Pearcy et bassiste Juan Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitaristes Jordan Ziff (Marty Friedman) et Frankie Lindia (David Lee Roth).

RATT – avec poire, Croucier et DeMartini – a joué un certain nombre de spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec le batteur Bobby Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par le guitariste Carlos Cavazo, qui a joué dans les années 2010 “Infestation” album et batteur Jimmy De Grasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.



