George Lynch et Jeff Pilson travaillent sur un autre album « Heavy Hitters »

Virtuose du déchiquetage de guitare Georges Lynch a renoué avec l’ancien DOKKEN compagnon de groupe Jeff Pilson pour un ensemble de nouveaux enregistrements en studio qui transforment les classiques de la musique pop en hymnes metal puissants. La suite des années 2020 « Les gros frappeurs », provisoirement intitulé « Heavy Frappeurs 2 », sortira plus tard dans l’année via Date limite Musique, une filiale de Cléopâtre Records, Inc.

Dans une nouvelle interview avec Tone-Talk, Lyncher a confirmé que « Heavy Frappeurs 2 » contiendra 11 chansons, dont une reprise de Sam Smith‘s « Restez avec moi » et « une chanson de Noël originale ».

Pilson Raconté Tonalité-Talk à propos de l’effort à venir : « C’est nous qui faisons des reprises, ce qui est vraiment amusant. Nous expérimentons un peu. Nous en faisons donc une autre. Et je ne sais pas quand elle sortira. Mais ce sera probablement fait dans les prochains mois. »

En ce qui concerne le stade actuel du processus d’enregistrement, Pilson a déclaré: « Nous venons de faire la septième chanson. Mais nous ne faisons que des lits musicaux pour le moment. Nous n’avons pas fait de chant. Et il n’y a que quelques pistes de basse. Brian Tichy va ajouter la batterie quand nous aurons fini avec les 11 chansons. Nous avons donc sept chansons avec des lits musicaux, si cela a du sens. »

Quant à la façon dont ils abordent le matériau qu’ils recouvrent, George a plaisanté: « En gros, ce que nous avons fait, c’est que nous avons pris des chansons stupides que les gars aiment LES PIERRES QUI ROULENT et CROSBY, STILLS & NASH et des gars comme ça, mais nous les avons réparés. Maintenant, nous les avons bien fait, comme ils auraient dû être faits à l’origine. »

« Les gros frappeurs » des apparitions invitées par BULLETBOYS‘Marq Torien, ARÊTE‘s Angelo Moore, OREILLE‘s Guillaume Martin et ce qui précède Brian Tichy (SERPENT BLANC, OZZY OSBOURNE). L’effort contenu Lyncher et Pilsonles interprétations de Rufus et Chaka Khan‘s « Tu as l’amour », Carole Roi‘s « Je sens la terre », DURAN DURAN‘s « Monde ordinaire », Madone‘s « Musique », UNE RÉPUBLIQUE et Timbaland‘s « S’excuser », Martha Reeves et LES VANDELLES‘ « Nulle part où courir », Prince‘s « Embrasser », REM‘s « C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien) » et OASIS‘s « Champagne Supernova », entre autres.

Il y a un peu plus d’un an, George et Jeffl’ancien membre du groupe dans DOKKEN Don Dokken critiqué « Les gros frappeurs » lors d’une comparution sur « Le spectacle de métal classique ». Après co-hôte Chris Akin nommé certaines des chansons qui ont été réinventées par Pilson et Lyncher, enfiler a déclaré: « Mais ce ne sont pas des gros frappeurs. Ne vous offensez pas, ce sont de bonnes chansons, mais ce sont des airs de vanille. [Sings ‘It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)’] Les ont-ils rockés ou mis des solos de guitare déchiquetés [in them]?

« Ils doivent vraiment s’ennuyer » Dokken a continué. « Mais, vous savez, tout le monde a son mantra; tout le monde a ses affaires financières, je suppose. Si une maison de disques est prête à vous donner de l’argent pour sortir le pablum, alors éteignez le pablum. Mais j’espère que mes normes en tant qu’auteur-compositeur sont un peu plus haut que ça. Si je dois faire un remake, je vais faire quelque chose de super cool, comme ‘Peint le en noir’ par LA [ROLLING] DES PIERRES ou ‘Révolution’ par LES BEATLES ou quelque chose de génial et faire quelque chose comme ça. je ne vais pas faire Carole Roi. »

Quelques semaines plus tard, Pilson répondu à Dokkencommentaires de lors d’une entrevue avec le « Les icônes du rock’n’roll avec Bode James » Podcast. Il a dit: « D’abord, permettez-moi de donner enfiler son dû ici. Je suis sûr qu’il ne l’a pas entendu, et honnêtement, je ne suis pas vraiment inquiet s’il le fait ou pas. Mais ne l’ayant pas entendu, si je voyais cette liste d’airs, je dirais, oui, il y a des airs vanille là-dedans. Donc cette critique de la sienne est vraie. L’idée était de prendre des morceaux comme ça et de les rendre cool, ce que je crois que nous avons fait.

« Je ne veux pas entrer dans enfilerdans l’esprit en ce moment », a-t-il poursuivi. « Oui, je le connais très bien, et, oui, j’ai une opinion sur son modus operandi et ce qu’il pense. Disons-le de cette façon: je ne m’attendrais pas enfiler dire quelque chose de gentil à propos de quelqu’un qu’il considère comme un concurrent. Je ne le considère pas comme un concurrent. Nous sommes tous des musiciens essayant de faire notre truc. Donc je ne vais pas deviner enfiler ou essayez d’entrer dans son esprit, parce que j’aime toujours le gars – vraiment. Mais il a toujours été comme ça ; il critiquera toujours les choses. C’est son truc. C’est très bien. Je n’étais pas si flatteur de certains de ses DOKKEN enregistre ce qu’il a fait dans la dernière [couple of decades]. »

Il a ajouté : « J’aime toujours enfiler, mais je ne fais pas ça pour plaire enfiler. [Laughs] »