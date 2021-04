George Lynch fait exploser les anti-masques: «  Si la souffrance consiste à mettre un masque, vous ne savez pas ce que signifie souffrir  »

George Lynch a fustigé les gens qui sont sceptiques à l’égard du port de masque, qualifiant leur refus de porter des masques dans les espaces publics de «très juvénile et égoïste et irresponsable et enfantin».

Alors que plus de 550000 Américains sont morts jusqu’à présent des suites du COVID-19, un certain nombre de personnes se sont prononcées contre les mesures de réponse au COVID-19, y compris les verrouillages, la distanciation physique et les politiques de masques obligatoires, affirmant qu’elles violaient les droits constitutionnels. Ancien président Donald TrumpLe scepticisme du port de masque a contribué à une politisation de la question, amenant nombre de ses partisans à considérer les mandats de masque comme une attaque contre la liberté individuelle.

Lyncher a abordé le sujet du port de masque dans une nouvelle interview avec Dawn Osborne du Royaume-Uni TotalRock. Après avoir appris qu’il semblait prometteur que le Royaume-Uni verrait peut-être le retour de certains concerts en direct cet été, le guitariste a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je trouve vraiment réconfortant d’entendre parler d’endroits comme [the U.K.] et d’autres pays – le Vietnam et la Nouvelle-Zélande – qui font ce qui est juste, font leur devoir et restent unis dans un effort concerté sans tout cela dans les combats. Et par ici [in the U.S.], nous n’avons pas cela, évidemment – nous sommes politiquement polarisés, et la pandémie est devenue un football politique et c’est absolument ridicule et très juvénile et égoïste et irresponsable et enfantin. «

Il a poursuivi: « Je pense que nous devons tous faire ce qu’il faut. Et si la souffrance consiste à mettre un masque, oh, mon garçon, tu ne sais pas ce que signifie la souffrance. »

Selon la dernière note scientifique du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), les revêtements faciaux peuvent réduire le risque d’infection à coronavirus de plus de 70%. Certaines personnes ont même commencé le «double-masquage» pour augmenter leurs chances de rester sans COVID, bien que très peu de données scientifiques indiquent des avantages ou des inconvénients à porter plus d’un masque facial.

De retour en septembre 2019, Lyncher attrapé la critique de certains de ses fans quand il a critiqué le président de l’époque Donald Trump dans une interview, qualifiant le magnat de l’immobilier milliardaire de « monstre idiot » et de « merde égoïste, auto-agrandissant et complet » qui « ne sait rien ». George a également été critiqué quand on lui a dit « Cicatrices et guitares » podcast que « les progressistes sont par nature des gens plus compatissants – nous sommes en quelque sorte plus empathiques et soucieux des choses en dehors de nous-mêmes. Nous sommes à propos des autres; cela nous fait mal de voir des gens souffrir ou souffrir », a-t-il expliqué. «Alors ils nous appellent ‘flocons de neige’. Mais les gens qui sont câblés, à droite, comme leur cerveau est câblé, ils n’ont pas ce sens de l’empathie. Je ne dis pas que c’est bon ou mauvais – je dis juste que c’est. Et ces gens sont les ceux qui ont des armes. Et ils sont prêts à les utiliser. Et cela devient assez effrayant. »



