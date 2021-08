George Lynch ne pense pas que ce soit étrange pour lui de sortir autant d’albums : “C’est ce que je fais dans la vie”

Ces dernières années, le légendaire guitariste Georges Lynch a enregistré des albums avec un certain nombre de projets différents, y compris LYNCH MOB, KXM, DOUX & LYNCH, LA MACHINE DE FIN et SALE SHIRLEY. Sa sortie la plus récente est son tout premier album instrumental complet, “Sans couture”, qui est sorti plus tôt dans le mois via Rat Pak Records.

Parler à Vinylestimes Classic Rock Radio, Lyncher dit qu’il trouve tout à fait normal qu’il s’implique dans autant de projets différents que possible. “C’est un peu étrange quand les gens me demandent le nombre de disques que j’ai sorti, comme si c’était étrange”, a-t-il déclaré. “Mais je ne pense pas que ce soit étrange, parce que c’est ce que je fais dans la vie, et j’aime ce que je fais dans la vie, alors j’en fais autant que je peux, juste parce que je le peux. Je veux dire, quoi d’autre est-ce que je vais faire ? Je n’aime pas vraiment rester assis à ne rien faire. J’aime être occupé, j’aime être productif, et j’aime écrire de la musique et jouer de la guitare. Alors je le ferai chaque fois que j’en ai l’occasion. “

En dépit du fait que Lyncherla créativité et la musicalité de s ont été présentées sur plus de 50 albums depuis 1982 et 2022 marquera son 45e anniversaire en tant que musicien professionnel, il dit qu’il est généralement resté dans un genre de musique et ne s’est pas aventuré trop loin de sa zone de confort .

“Avec le recul, je ne pense pas avoir fait assez pour surprendre mes fans ou même me mettre au défi”, a-t-il déclaré. “Je pense que je suis resté à peu près le long des lignes du hard rock – à quelques exceptions, comme PROJET NFIDELIKAH et ULTRAPHONIX, [where] Je suis entré dans d’autres domaines du funk et d’autres trucs. Mais ce n’est pas comme si je faisais ces styles de musique radicalement différents. Ce sont juste des saveurs différentes de hard rock, vraiment.”

“Sans couture” propose neuf nouveaux morceaux et trois morceaux bonus de Lyncher, qui est soutenu par le batteur Jimmy D’Anda et bassiste Eric Loiselle sur l’album.

Débutant dans la musique en 1977, Lyncher est depuis longtemps considéré comme l’un des guitaristes les plus remarquables de tous les temps. Son travail avec DOKKEN et LYNCH MOB lui a valu une légion de fans dévoués à travers le monde.

L’année dernière, Lyncher Raconté Monde de la guitare magazine que rester “diversifié” était la clé pour gagner sa vie dans la musique rock aujourd’hui. “Faites tout”, a-t-il dit. “Soyez ingénieur, soyez compositeur, jouez de tous les instruments que vous pouvez, obtenez des recommandations, apprenez à créer un site Web, maîtrisez les médias sociaux et gardez un œil sur tout.”



