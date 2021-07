George Lynch sortira son premier album instrumental “Seamless” en août

Avec plus de 40 ans de guitare et d’écriture de chansons en tant que musicien professionnel, les premières carrières sont minimes pour quelqu’un d’aussi prolifique que Georges Lynch. Le 20 août, George ajoute un autre moment fort avec la sortie de son tout premier album instrumental complet, “Sans couture”. L’album sort via Rat Pak Records et propose neuf nouveaux morceaux et trois morceaux bonus de Lyncher, qui est soutenu par le batteur Jimmy D’Anda et bassiste Eric Loiselle sur l’album. “Sans couture” est produit par Lyncher et est maintenant disponible en pré-commande dans diverses configurations ici.

Dit Lyncher: “‘Sans couture’ est ma tentative de créer un disque instrumental de guitare qui offre quelque chose en dehors du domaine de ce que la plupart des gens attendraient d’un disque instrumental de guitare provenant d’un broyeur de cheveux semi-racheté des années 80. Je voulais que le disque soit stimulant mais pas épuisant ; personnel sans être belliqueux et indulgent envers moi-même et inclure une bonne quantité d’histoires de guitare et rendre hommage aux maîtres sans donner l’impression que je suis en compétition pour être la fin de tous les héritages de guitare qui m’ont précédé. Je voulais aussi que la musique sous-jacente soit plus que des véhicules pour les solos ; Je voulais que les compositions puissent tenir toutes seules.”

Du riff de guitare entraînant de l’ouverture de l’album “Trembler” à l’outro obsédant de l’album plus près “S’effondrer”, c’est clair Georges Lynch cherchait à explorer son écriture et son amour pour la guitare. Des chansons comme “Cola”, “Requins avec des faisceaux laser” et “Chose Groove Hypnotique Supersonique” explorer les différents styles musicaux George aime jouer tout en lui laissant la possibilité d’expérimenter de nouveaux sons aux côtés de sa sonorité caractéristique. L’album sur tous les formats comprend trois pistes bonus qui ont été ajoutées à l’album après que les pistes supplémentaires aient été présentées au label. “Effet de lumière bleue”, “Maison de l’éternel retour” et “Le poids” montrent aussi la diversité musicale que seule Georges Lynch comme un trio peut créer.

“Sans couture” liste des pistes :

01. Trembler



02. Cola



03. TJ69



04. Mort par mille coups de langue



05. je pense



06. Requins avec des faisceaux laser



07. Octavie



08. Chose Groove Hypnotique Supersonique



09. S’effondrer

Pistes bonus

dix. Effet de lumière bleue



11. Maison du retour éternel



12. Le poids

Débutant dans la musique en 1977, Lyncher est depuis longtemps considéré comme l’un des guitaristes les plus remarquables de tous les temps. Son travail avec DOKKEN et LYNCH MOB lui a valu une légion de fans dévoués à travers le monde. Sa créativité et sa musicalité ont été présentées sur plus de 50 albums depuis 1982 et 2022 marquera son 45e anniversaire en tant que musicien professionnel. Lyncher continue de redéfinir le jeu de la guitare et l’écriture de chansons tout en ne montrant aucun signe de ralentissement.

Au cours des dernières années, Lyncher a enregistré des albums avec un certain nombre de projets différents, y compris LYNCH MOB, KXM, DOUX & LYNCH, LA MACHINE DE FIN et SALE SHIRLEY. Sa sortie la plus récente a été “Les gros frappeurs”, une collaboration avec son ancien DOKKEN compagnon de groupe Jeff Pilson sur une collection d’enregistrements en studio qui transforment les classiques de la musique pop en hymnes metal.

L’année dernière, Lyncher Raconté Monde de la guitare magazine que rester “diversifié” était la clé pour gagner sa vie dans la musique rock aujourd’hui. “Faites tout”, a-t-il dit. “Soyez ingénieur, soyez compositeur, jouez de tous les instruments que vous pouvez, obtenez des recommandations, apprenez à créer un site Web, maîtrisez les médias sociaux et gardez un œil sur tout.”

Crédit photo: Chat Parker

