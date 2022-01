George Martin assure que la Maison du Dragon de HBO est « sombre et viscérale » – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Bien que HBO n’ait pas fixé de date de sortie pour The House of the Dragon, la seule certitude est qu’il sortira en 2022, George RR Martin a eu un accès exclusif au matériel de la fiction dirigée par Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy et Olivia Cooke et a donné sa bénédiction. L’auteur applaudit l’adaptation : « C’est sombre, puissant, viscéral… à quel point j’aime ma fantaisie épique », a-t-il avancé.

C’est sur son blog que l’auteur a célébré l’adaptation télévisée de Fire and Blood. « Je suis très excité par ce que j’ai vu de La Maison du Dragon, ça vaut tout. Vraiment, je ne suis pas objectif. […] J’ai vu un brouillon du premier épisode. J’adore. C’est sombre, puissant, impulsif, exactement comme je l’aime », a-t-il déclaré.

« [Los productores ejecutivos] Ryan [J. Condal] et Miguel [Sapochnik] Ils ont fait un travail incroyable et le casting… comme avec ‘Game of Thrones’, la plupart du public aura entendu parler de certains des acteurs, mais je pense que vous allez tomber amoureux de beaucoup d’entre eux (seulement pour être brisé peu de temps après le cœur… mais non, ce serait révélateur) », a-t-il commenté.

L’auteur a également partagé son enthousiasme d’apprendre que La Maison du Dragon est la fiction la plus attendue par le public, selon IMDb. « Je dois avouer que j’ai adoré lire que la série la plus attendue, selon IMDb, est (roulement de tambour, s’il vous plaît) La Maison du Dragon ! C’est aussi une liste incroyable à mener », a-t-il écrit.

Situé 300 ans avant ce qui s’est passé dans Game of Thrones, La Maison du Dragon raconte l’histoire de la Maison des Targaryen et les événements qui ont conduit à la lutte fratricide entre le clan lui-même qui s’est rencontré dans « Danse des dragons ».

