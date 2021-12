George Michael Estate renouvelle son contrat d’édition avec Warner Chappell

Crédit photo : Yves Lorson / CC by 3.0

Le domaine George Michael a renouvelé son contrat d’édition avec Warner Chappell Music UK.

L’accord prolonge l’accord d’édition mondial que WCM a conclu pour organiser la collection d’écriture de chansons de George Michael. Il englobe son travail sur quatre décennies, y compris son travail en solo et les chansons qu’il a écrites alors qu’il était membre de Wham !. George Michael a vendu plus de 125 disques dans le monde et a atteint le sommet des charts aux États-Unis à huit reprises.

« Nous sommes vraiment ravis qu’après plusieurs mois de discussions et de négociations approfondies, nous ayons renouvelé notre association de longue date avec WCM, qui a débuté au début des années 80. Nous vivons à une époque de vente et d’acquisition, et l’intérêt et la concurrence pour ce catalogue étaient féroces », déclare Chris Organ, avocat de George Michael et co-exécuteur de la succession George Michael.

« George était un homme très loyal qui valorisait et entretenait des relations commerciales à long terme ; mais je voulais finalement qu’on se souvienne de lui comme d’un grand auteur-compositeur. Nous croyons fermement que son héritage en tant qu’auteur-compositeur, ainsi que la protection et l’amélioration de ce catalogue stellaire de chansons, sont mieux servis par une relation traditionnelle et pratique au jour le jour avec un éditeur de musique établi.

George Michael s’est fait connaître au sein du duo Wham !, aux côtés d’Andrew Ridgeley. Leurs deux premiers albums, Fantastic et Make It Big, ont dominé les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni. Finalement, ils sont devenus le premier groupe pop occidental à se produire en Chine.

George Michael a connu un succès en solo avec des singles comme « Careless Whisper » et « A Different Corner » après avoir quitté Wham ! en 1986. Son premier album solo, Faith, est sorti en 1987 et a passé 12 semaines au sommet des charts aux États-Unis. Il est le seul artiste solo britannique à avoir quatre numéros un aux États-Unis sur un même album.

George Michael est décédé en 2016, mais le monde continue d’apprécier sa musique. Le hit de Noël de Wham! « Last Christmas » a dominé les charts britanniques en 2021. Son ancien compagnon de groupe, Andrew Ridgeley, a qualifié l’exploit de « témoignage de son attrait et de son charme intemporels » et d’un « hommage approprié au génie de l’écriture de chansons de George ».