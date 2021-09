George Miller de Mad Max révèle pourquoi il a choisi Anya Taylor-Joy pour le film Furiosa

Alors qu’Anya Taylor-Joy et George Miller ne se sont toujours pas rencontrés en personne à cause de la pandémie, ils se sont parlé «beaucoup, plusieurs fois maintenant», et il ne faudra pas beaucoup plus de temps avant qu’ils ne se retrouvent enfin face à face. Le prequel de Furiosa commencerait la préproduction en Australie vers la fin de l’année, et les co-vedettes de Taylor-Joy incluent Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II. Miller avait envisagé de ramener Charlize Theron pour reprendre Furiosa, mais il a finalement décidé que la technologie qui aurait été utilisée pour la vieillir numériquement, comme on le voit dans des films comme L’Irlandais, n’avait toujours pas surmonté l’effet de vallée étrange.