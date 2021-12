George RR Martin commente le préquel de Game Of Thrones, House Of The Dragon

George RR Martin a commenté House of the Dragon, la prochaine préquelle de Game of Thrones dont la première est prévue en 2022 comme l’une des nouvelles émissions les plus attendues de l’année. En postant sur son site Web, Martin a révélé qu’il avait vu un premier montage du premier épisode et qu’il en était ressorti très impressionné.

« J’ai vu un premier montage du premier épisode. Et j’ai adoré. C’est sombre, c’est puissant, c’est viscéral… exactement comme j’aime mon fantasme épique », a-t-il déclaré.

Martin a félicité les showrunners Ryan Condal et Miguel Sopochnik pour avoir fait un « travail incroyable » avec la série. Martin ajoute que le casting est également excellent, même si vous ne connaissez pas forcément tous les acteurs.

« Tout comme avec Game of Thrones, la plupart des téléspectateurs n’auront entendu parler que de quelques-uns des acteurs, mais je pense que vous allez tomber amoureux de beaucoup d’entre eux. (Seulement pour avoir le cœur brisé plus tard quand… mais non, ce serait révélateur) », a-t-il déclaré. « Je pense que les Targaryen sont entre de très bonnes mains. »

« Anticipez. Je ne pense pas que vous serez déçu. »

Situé des centaines d’années avant Game of Thrones, House of the Dragon suit le drame impliquant la maison Targaryen. « Alors que le roi Viserys (Paddy Considine) atteint la fin de son règne, une bataille brutale pour la succession démarre entre sa fille bien-aimée, la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) et sa seconde épouse, la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), qui veut la trône pour ses fils », lit une ligne de la description de l’émission.

Matt Smith de Doctor Who et l’acteur de Harry Potter Rhys Ifans sont également à l’affiche de la série. L’émission arrive sur HBO Max en 2022, mais aucune date de sortie précise n’a été annoncée.