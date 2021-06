George RR Martin de Game Of Thrones taquine la fin des romans de la manière la plus GRRM possible

Donc, aucune information réelle sur The Winds of Winter ou la fin de A Song of Ice and Fire. Son raisonnement est logique – combien de fois avez-vous tergiversé sur un projet en pensant que vous aviez plus de temps que vous n’en aviez réellement ? Cela étant dit, dix ans, c’est terriblement long à attendre pour un livre, et rien ne garantit que The Winds of Winter sera publié dans les deux prochaines années, sans parler de 2021. Et le fait que GOT ait terminé ses huit séries avec un complot inventé par les showrunners n’aide pas. Maintenant que la série est terminée, les fans feront encore plus pression sur George RR Martin pour voir comment sa fin se comparera à GOT.