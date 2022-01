George RR Martin dit que travailler sur Elden Ring était « trop ​​excitant pour refuser »

L’auteur de Game of Thrones, Gorge RR Martin, a contribué à l’histoire du prochain jeu Elden Ring, et maintenant l’écrivain a discuté du projet plus en profondeur.

Postant sur son blog, Martin a déclaré que Hidetaka Miyazaki de From Software et son équipe l’avaient contacté « il y a quelques années » pour discuter du potentiel d’aider l’équipe à travailler sur Elden Ring pour sa trame de fond et son histoire.

Martin a reconnu que les jeux vidéo ne sont « pas vraiment mon truc », mais l’opportunité de travailler sur Elden Ring était « trop ​​excitante pour être refusée », a-t-il déclaré.

« Miyazaki et son équipe de From Software faisaient des trucs révolutionnaires avec un art magnifique, et ce qu’ils voulaient de moi, c’était juste un peu de construction du monde : un monde profond, sombre et résonnant pour servir de base au jeu qu’ils prévoyaient de créer. Et il se trouve que j’adore créer des mondes et écrire une histoire imaginaire », a expliqué Martin.

« Alors j’ai fait ma part, et je l’ai transmis à mes nouveaux amis au Japon, et ils l’ont pris à partir de là. Et les années ont passé. Les jeux vidéo sont aussi gros que les films de nos jours (plus gros, en fait)… et prennent autant de temps à créer . Mais le jour d’Elden Ring est enfin proche. Et je dois dire qu’il semble incroyable.«

Également dans le message, Martin a déclaré que certains des jeux auxquels il avait joué dans le passé comprenaient principalement des titres de stratégie tels que Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms et Master of Orion.

Après un retard, Elden Ring sera lancé le 25 février sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ainsi que PS4 et Xbox One.

Elden Ring n’est pas le seul projet auquel Martin est attaché à sortir en 2022. Il travaille également sur le préquel de Game of Thrones, House of the Dragon, qui fait ses débuts cette année.

