George RR Martin explique la collaboration avec Elden Ring

Avec Anneau ancien quelques semaines plus tard, le légendaire auteur George RR Martin s’est rendu sur son blog pour révéler ce qui l’a amené à travailler sur son premier jeu vidéo. Admettant que les jeux vidéo « ne sont pas vraiment mon truc », Martin poursuit en disant que malgré cela, ce avec quoi Hidetaka Miyazaki l’a approché était tout simplement « trop ​​excitant pour refuser ».

« Miyazaki et son équipe de FromSoftware faisaient des trucs révolutionnaires avec un art magnifique, et ce qu’ils voulaient de moi, c’était juste un peu de construction du monde : un monde profond, sombre et résonnant pour servir de base au jeu qu’ils prévoyaient de créer, » Martin a écrit « Et il se trouve que j’aime créer des mondes et écrire une histoire imaginaire. »

Bien qu’il admette qu’il n’est pas vraiment un joueur, Martin exprime son affection pour quelques classiques sélectionnés : Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms et Master of Orion. Fait intéressant, Martin révèle que ses contributions au jeu ont pris fin il y a des années, confirmant que sa construction du monde a jeté les bases du jeu.

Comme confirmé précédemment, Martin n’a écrit aucun dialogue ou texte pour Elden Ring. Il s’avère que Martin est assez satisfait du projet fini, déclarant qu’Elden Ring « … a l’air incroyable ».

Sur la base de ce que nous avons joué jusqu’à présent, nous serions enclins à être d’accord, avec notre aperçu indiquant qu’Elden Ring « s’annonce déjà comme quelque chose de spécial »

Elden Ring sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X le 25 février 2022.