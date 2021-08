George RR Martin n’a aidé à créer “Elden Ring” qu’au début

in

Le battage médiatique pour Elden Ring de From Software est presque palpable, principalement à cause de l’implication de George RR Martin, mais le légendaire auteur de Game Of Thrones n’est peut-être pas aussi impliqué dans le jeu que tout le monde le pensait.

Lors de la révélation d’Elden Ring à l’E3 2019, la moitié de l’excitation qui l’entourait était l’annonce que Martin aidait à l’histoire. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’un auteur de la stature de Martin travaille sur un jeu vidéo.

Cependant, il semble qu’il n’ait aidé à écrire la trame de fond du jeu qu’au début et qu’il n’écrive pas de personnages ou de dialogues comme beaucoup l’espéraient. Une récente interview d’Entertainment Weekly avec Yasuhiro Kitao, producteur chez From Software, explique comment le directeur du jeu Hidetaka Miyazaki a eu la bénédiction de Martin d’emmener l’histoire n’importe où.

“George RR Martin a écrit le mythe original de ce jeu”, a déclaré Kitao par l’intermédiaire d’un traducteur, via Entertainment Weekly. “Il a créé une trame de fond ou une histoire qui se déroule de nombreuses années avant les événements du jeu lui-même, et il a écrit ceci en collaboration avec Miyazaki.”

Kitao a poursuivi: “Une fois ce mythe original terminé, George RR Martin a eu la gentillesse de nous laisser cela entre nos mains, pour ainsi dire, et d’en faire ce que nous ferons.”

Kitao poursuit en mentionnant que tous les personnages ou rythmes d’histoire des notes de Martin n’apparaîtront pas dans Elden Ring lors de sa sortie le 21 janvier 2022.

Étant donné à quel point Martin est tristement célèbre pour ne pas avoir terminé Winds Of Winter, c’est peut-être pour le mieux qu’il n’était pas trop occupé à travailler sur Elden Ring. Après tout, tout le monde veut que ce jeu sorte, non ?

