George RR Martin réagit après avoir regardé l’épisode 1 de « House of the Dragon »

L’auteur George RR Martin a vu le premier épisode du spin-off de Game of Thrones House of the Dragon, et il a une critique prometteuse pour les fans. Martin a posté mercredi sur son blog personnel pour signaler qu’il avait vu « un premier montage » de l’épisode pilote pour lui-même. Il a fait des éloges incroyablement sur la marque pour la prochaine émission de HBO.

Le nouveau message de Martin comprenait un lien vers les « émissions les plus attendues de 2022 » d’IMDb, qui avaient House of the Dragon à la première place. Martin était ravi d’être là, notant que c’était un honneur de partager la liste avec d’autres séries fantastiques dont il était fan. Il a écrit : « J’attends House of the Dragon assez impatiemment moi-même, pour ce que ça vaut. D’accord, je ne suis pas objectif. Et je sais beaucoup de ce que vous allez voir. (J’ai, euh, écrit le livre). Aussi … Maman c’est le mot maintenant, ne le dis à personne … J’ai vu un premier montage du premier épisode. »

« Et j’ai adoré ça », a poursuivi Martin. « C’est sombre, c’est puissant, c’est viscéral… exactement comme j’aime mon fantasme épique. [Showrunners Ryan Condal] et [Miguel Sapochnik] ont fait un travail incroyable, et le casting… Tout comme avec Game of Thrones, la plupart des téléspectateurs n’auront entendu parler que de quelques-uns des acteurs, mais je pense que vous allez tomber amoureux de beaucoup d’entre eux. (Seulement pour avoir le cœur brisé plus tard quand… Mais non, ce serait révélateur). »

« Je pense que les Targaryen sont entre de très bonnes mains. Anticipez. Je ne pense pas que vous serez déçu », a conclu Martin. La publication a réveillé le fandom pas si dormant de Martin sur les réseaux sociaux à la fois, inspirant de nouvelles spéculations sur House of the Dragon et des comparaisons avec son matériel source, Fire & Blood.

House of the Dragon est une préquelle de Game of Thrones, qui se déroule environ 180 ans avant les événements de la série principale. Il s’inspire d’histoires présentées dans le livre d’histoire fictif de Martin Westerosi Fire & Blood, il a donc déjà une histoire terminée à adapter. Cependant, le livre utilise la voix narrative peu fiable d’un historien travaillant avec des sources primaires douteuses, laissant la place à l’émission d’approfondir et de raconter une version plus personnelle des mêmes histoires.

House of the Dragon met en vedette Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, héritière apparente du trône de fer; Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower, la belle-mère de Rhaenyra qui cherche à mettre ses propres fils au pouvoir ; Matt Smith en tant que prince Daemon Targaryen, un guerrier têtu avec une soif de pouvoir et Paddy Considine en tant que roi Viserys I Targaryen, le roi vieillissant considéré comme gentil et décent par ses sujets. Contrairement à la série principale, ce spectacle aura plus d’une douzaine de dragons, et lorsque la guerre éclatera (spoilers), il y aura des bêtes ailées des deux côtés.

Vous pouvez avoir un aperçu de l’histoire par vous-même dans Fire & Blood, disponible dès maintenant en format papier, numérique et livre audio. La première de House of the Dragon est prévue pour 2022, mais la date exacte n’a pas encore été fixée.