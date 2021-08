George Russell a clairement indiqué que Williams “était sérieux”

in

George Russell a parlé avec défi des chances de Williams de remonter sur la grille à l’avenir, affirmant qu’ils n’étaient “pas là pour déconner”.

L’équipe a subi d’importants changements structurels depuis leur rachat la saison dernière, qui a vu une équipe de direction de Jost Capito et François-Xavier Demaison introduite au sommet de la division course.

Le co-fondateur de Williams, Patrick Head, a déclaré récemment que l’équipe avait besoin d’une nouvelle structure de direction et, maintenant qu’elle est en place, l’équipe devrait être en mesure de poursuivre son ascension vers le reste du peloton.

Russell a également fait l’éloge de la nouvelle direction auparavant, et il sait s’il est dans l’équipe ou non la saison prochaine, alors ils recommencent à aller dans la bonne direction.

« L’équipe est sérieuse pour le moment, elle n’est pas là pour déconner. Ils sont là pour pousser cette voiture, cette équipe à remonter sur la grille », a déclaré Russell à GPFans Global.

« Ils ont fait tout ce qui était nécessaire pour le faire. Je pense que ça se voit. Il y a eu si peu que nous aurions pu être entre l’année dernière et cette année.

« Tout dans les coulisses, l’amélioration des procédures, des équipements et des infrastructures, tout, l’esprit d’équipe au sein de l’équipe, a conduit à cette performance accrue.

« Il y a un très bon esprit ici en ce moment. L’équipe va vraiment des endroits.

“Peu importe, si je reste ou si je pars, les gens le reconnaissent.”

Avant que lui et Nicholas Latifi n’obtiennent le double de points pour Williams avant les vacances d’été, le Britannique a été interrogé sur l’endroit où il pensait que Williams méritait d’être dans le classement des constructeurs, et il a estimé que le dernier serait trop dur pour son équipe.

« Je veux amener cette équipe à la huitième place des constructeurs parce que c’est pour cela que je pense que nous avons une chance de nous battre. Nous ne méritons pas de terminer derniers du championnat des constructeurs », a déclaré Russell à GPFans avant le GP de Hongrie.

« Si nous terminions huitièmes, ce serait juste. Si nous devions terminer neuvième, je pense que ce serait également juste.

Ayant eu tant d’appels serrés avant de finalement marquer les points, Russell était pragmatique quant au temps qu’il lui avait fallu pour atteindre l’ambition d’un premier top 10 avec Williams.

“C’est la nature du sport”, a expliqué Russell. « Pas toujours les meilleurs ou les pires finissent devant ou derrière les autres. C’est tout pour jouer.

“Personnellement, je veux juste aller là-bas et m’assurer d’arriver à la fin de la saison et de dire:” J’ai tout donné, et c’était le maximum que nous aurions pu donner cette saison. “