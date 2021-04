George Russell a demandé à Valtteri Bottas s’il “ essayait de nous tuer tous les deux ”

George Russell a demandé à Valtteri Bottas s’il «essayait de tuer» les deux après leur effrayant crash au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le couple a été impliqué dans une collision à grande vitesse à Imola à l’approche de Tamburello qui a laissé la Mercedes W12 et la Williams FW43B en lambeaux, bien que les deux pilotes soient heureusement sortis indemnes.

Un Russell furieux se rendrait directement à Bottas pour montrer son mécontentement, et le Britannique a déclaré qu’il avait posé au pilote Mercedes une question sérieuse en le confrontant.

“Je lui ai demandé s’il essayait de nous tuer tous les deux”, a révélé Russell à Sky F1.

«Nous allons incroyablement vite. Nous connaissons les conditions. A ses yeux, il ne se bat pas vraiment pour rien. Un P9 n’est rien pour lui mais pour nous c’est tout.

«Je vais opter pour le déménagement et le déménagement aurait été absolument facile. Il n’y avait tout simplement aucune raison de secouer comme ça. C’est un gentleman’s agreement entre les pilotes [not to defend like that].

«Nous avons toujours dit que cela provoquerait une collision massive un jour et nous y sommes.

«Nous sommes tous les deux des hommes adultes. Nous allons avoir une conversation et laisser la chaleur baisser un peu. Je suis sûr qu’il est contrarié et frustré avec moi comme je le suis avec lui.

«Le moindre mouvement à cette vitesse est une chose assez massive. Ce n’est pas seulement la vitesse, c’est la différence de vitesse. J’allais 30 mph plus vite que lui et sur le point de le dépasser.

«Peut-être que si c’était un autre pilote, il n’aurait pas fait ça.

Expliquant l’incident lui-même, Russell a déclaré: «Je montais massivement vite sur Valtteri.

«J’avais le sillage, j’avais le DRS et juste au moment où je me suis retiré, il a secoué très, très légèrement vers la droite, ce qui est une défense tactique que les pilotes avaient l’habitude de faire dans le passé, comme le ‘mouvement Verstappen’ en 2015.

«Il y a un gentleman’s agreement en ce que ce n’est pas ce que vous faites parce que c’est incroyablement dangereux.

«Dans des conditions complètement sèches, j’aurais été bien mais cela m’a mis sur la zone humide [on the grass] et je l’ai perdu.

«C’est un incident malheureux mais nous roulons à 200 mph et il faut respecter la vitesse et les conditions.»

Bottas a clairement indiqué aux médias qu’il estimait que Russell était responsable de leur crash, tout en déclarant qu’il ne pouvait pas entendre ce que Russell lui disait.

