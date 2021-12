George Russell a estimé que trois ans à apprendre son métier chez Williams était un de trop

George Russell dit qu’il a passé un an de plus chez Williams qu’il n’a estimé nécessaire dans son apprentissage pour devenir pilote Mercedes.

Le parcours du Britannique de 23 ans vers un siège de course avec les huit champions du monde des constructeurs consécutifs a en fait commencé lorsqu’il a envoyé un e-mail au directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, en décembre 2014, à la recherche d’une opportunité en tant que détenteur du titre britannique de Formule 4 en titre. .

Il a depuis progressé en GP3 et en Formule 2, remportant ces deux séries, avant de rejoindre Williams « en prêt » en 2019, où il est resté depuis – à l’exception d’une apparition « invité » pour Mercedes au Grand Prix de Sakhir 2020 lorsque Lewis Hamilton souffrait de COVID-19.

Désormais, Russell attend avec impatience 2022 en tant que pilote Mercedes à part entière, aux côtés de Hamilton, après l’annonce début septembre de la confirmation de sa promotion aux dépens de Valtteri Bottas.

Mais si cette période de trois ans avec Williams n’avait duré que deux saisons, Russell pense qu’il n’aurait pas été plus mal loti en faisant le pas vers l’équipe qui a dominé la Formule 1 à l’ère du turbo hybride.

« Vous apprenez toujours », a déclaré Russell lors d’une interview avec Motorsport-Magazin.com.

« Votre vitesse naturelle est ce qu’elle est. Ça ne va pas s’améliorer. C’est comment tirer le meilleur parti de mes ingénieurs, comment mieux régler la voiture, comment gérer les pneus par une journée froide au Brésil ?

« Après la première année [at Williams] Je me serais senti prêt. Mais je suis un meilleur pilote maintenant qu’à l’époque.

« Deux ans auraient été parfaits. Cette année, j’aurais été plus que prêt à évoluer.

Cependant, que Mercedes l’ait considéré ou non comme prêt pour 2021, la question d’un contrat existant avec Williams était en place.

« Nous avons signé pour trois ans. Nous ne pouvions absolument rien faire », a ajouté Russell.

Russell a passé ses deux premières années avec Williams à courir à l’arrière du peloton avant une amélioration en 2021 qui les a vus terminer huitième du championnat des constructeurs, alors qu’il s’est classé deuxième dans un Grand Prix de Belgique interrompu par la pluie pour son premier podium en F1.

« Je pense que je suis assez reconnaissant pour les difficultés que j’ai rencontrées sur la piste au cours de ces années car assez souvent, lorsque vous montez dans une voiture plus rapide et une voiture plus complète, les choses semblent naturellement plus faciles », a déclaré Russell.

« Quand une voiture est plus rapide, souvent tout semble bien. La stratégie est toujours bonne si la voiture est rapide. Vous commencez à avoir plus de chance. Ces choses commencent à tomber sur votre chemin et je pense, je me sens, plus un conducteur arrondi à cause de cela.

