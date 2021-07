George Russell a infligé une pénalité de trois places sur la grille pour un contact avec Sainz

George Russell s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche, après son contact au premier tour avec Carlos Sainz lors des qualifications de sprint.

Le pilote Williams a verrouillé et marqué le pneu arrière gauche de la Ferrari en direction de Brooklands au premier tour, obligeant Sainz à dévier son itinéraire dans le virage et à se diriger vers l’arrière du peloton.

Alors que Sainz a finalement récupéré pour prendre la 11e place sur la grille de dimanche, cela va maintenant gagner une place car la pénalité de Russell le verra tomber en dehors du top 10, à la 12e place pour le départ de sa course à domicile.

Russell a été jugé responsable d’avoir causé une collision avec l’Espagnol, mais les commissaires de course ont déclaré qu’il s’agissait d’une punition différente de celle qu’ils administraient habituellement pour des incidents similaires.

“Les Commissaires Sportifs notent que les infractions aux règlements de ce type dans une course entraînent normalement des pénalités de temps, qui sont calculées en fonction de la durée normale des courses de Grand Prix”, indique un communiqué de la FIA.

« À la fois en raison de la durée plus courte des qualifications de sprint et parce qu’elle est utilisée pour établir la grille de la course, les commissaires estiment que les pénalités de position sur la grille, telles qu’elles sont imposées ici, sont plus appropriées. »

Sainz n’était pas non plus très satisfait après l’incident, mais a admis que des erreurs sont possibles lors de la compétition dans les premiers tours d’une course, il n’a donc pas gardé rancune envers le pilote Williams.

“Je pense que c’était une erreur assez évidente de George là-bas”, a déclaré Sainz à Sky F1 après les qualifications du sprint.

« Je suppose que c’est difficile pour nous dans l’air sale, vous savez, de nous suivre les uns les autres. C’est facile de faire des erreurs comme lui, mais évidemment cela m’a coûté assez cher aujourd’hui.

« En partant de la 10e place, je pense que nous nous battions pour durer, puis devoir revenir à la 11e place et finir derrière lui fait mal car cette fois ce n’est pas mon erreur.

“C’est malheureux, mais oui, voyons ce qui se passe.”

Russell s’était qualifié pour la Q3 pour la deuxième course de vendredi et, après avoir finalement été fermé et dépassé par Fernando Alonso dans le Grand Prix d’Autriche, son attente pour un point avec Williams s’est poursuivie.

Avec cette pénalité en place, son travail pour finalement briser ce canard a été rendu plus difficile – mais il a encore une chance de se rattraper dans la course de dimanche.

