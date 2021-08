George Russell a regardé le GP de Grande-Bretagne s’écraser «100 fois»

George Russell est catégorique, il n’y avait rien de “malveillant” dans les actions de Lewis Hamilton au GP de Grande-Bretagne, et il le saurait, il l’a regardé “100 fois”.

Hamilton et Max Verstappen ont transformé une lutte pour le titre déjà féroce en légende lorsque, après quelques quasi-accidents plus tôt dans la saison, ils se sont affrontés au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Se battant pour la tête dans le premier tour, Hamilton a tenté de passer l’intérieur à Copse, s’est terriblement trompé et a heurté la roue arrière de Verstappen.

Cela a plongé le pilote Red Bull dans un accident à grande vitesse, Verstappen s’écrasant contre le mur du pneu avec un impact qui a été enregistré à 51G.

La guerre des mots qui a suivi entre Mercedes et Red Bull n’a fait qu’envenimer la situation avec des fans épinglant leurs couleurs au mât.

Mais alors que Red Bull est resté ferme dans sa critique des actions de Hamilton, appelant même à une interdiction de course avant d’essayer de revoir la pénalité, Russell dit que son compatriote n’a rien fait de mal.

TW: Hamilton et verstappen s’écrasent au bosquet #BritishGP #f1 content qu’il aille bien 🙏 pic.twitter.com/Hu0LA9gSQP – keith phillips (@nobbyphillips) 18 juillet 2021

“J’ai regardé l’incident 100 fois comme tout le monde”, a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

« Pour moi, c’était un accident de course. Il n’y avait rien de méchant là-dedans. Lewis est l’un des pilotes les plus propres et les plus justes.

Une partie de la raison pour laquelle le pilote Williams a passé autant de temps à regarder l’accident entre Hamilton et Verstappen est qu’il revoyait son propre grand prix.

Expliquant qu’il est difficile pour les pilotes de suivre les courses de leurs rivaux tout en se concentrant sur eux-mêmes, il dit qu’il peut passer à côté de certaines des « choses claires ».

Et savoir ce qui se passait autour de lui, tout cela faisait partie de l’apprentissage.

“Je regarde toujours mes vidéos, vérifie les données et recherche les faits saillants”, a-t-il déclaré. « Juste pour comprendre ce qui se passait.

« Lorsque vous organisez votre propre course, vous ne savez pas ce qui va se passer.

« Quand j’ai roulé autour de Copse, je n’ai même pas vu Max dans le mur de pneus. Je ne savais pas que Sebastian avait pris le virage avant. Je suis passé devant lui, j’ai vu le drapeau jaune, de la poussière dans l’air.

« Quand j’ai vérifié les données par la suite, j’ai remarqué que c’était Vettel qui avait relevé trois positions devant moi. C’était intéressant.

« Vous êtes tellement concentré sur votre travail que vous passez parfois à côté de choses claires. »

Alors que Russell n’a pas réussi à marquer au Grand Prix de Grande-Bretagne, il a remporté ses premiers points avec Williams en Hongrie.

P8 ce jour-là, il estime que ces quatre points sont une “plus grande réussite” que les points qu’il a marqués la saison dernière lorsqu’il a fait une apparition unique pour Mercedes au GP de Sakhir.