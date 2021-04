George Russell a remarqué une différence après les débuts de Mercedes

George Russell a déclaré que la perception de lui dans le paddock avait changé après ses débuts chez Mercedes au Grand Prix de Sakhir 2020.

Le junior Mercedes a reçu l’appel pour remplacer Sir Lewis Hamilton après que le désormais sept fois champion du monde ait été testé positif pour Covid-19 et Russell a presque marqué ses débuts avec une toute première victoire en course.

Les dieux de la course n’étaient pas avec lui ce jour-là, bien que, malgré son absence, il en montra encore plus que suffisant pour que les autres se lèvent et prennent conscience.

«J’ai vraiment remarqué la différence autour du paddock», a déclaré Russell au magazine GQ.

«De plus en plus de gens m’ont remarqué et m’ont reconnu à l’extérieur aussi, à l’aéroport et ailleurs.

«C’était énorme, vraiment, il y avait beaucoup de respect pour moi. Il est difficile de savoir à quel point quelqu’un est bon quand il est au fond de la grille. Cela a fait taire les critiques.

Russell a également rappelé les émotions qu’il a ressenties lorsqu’il s’est rendu compte que ses rêves de gagner la course étaient anéantis.

«N’importe qui dans cette situation aurait eu du mal à garder ses émotions en ordre», a-t-il déclaré.

«Je suis revenu dans la salle des pilotes, j’ai tout jeté. J’étais sans voix, pour être honnête, et très émouvant.

«Puis Toto [Wolff] et Bono [race engineer] est entré.

«Ils ont dit: ‘Vous étiez incroyable. Nous sommes vraiment désolés. Votre heure reviendra.

«J’étais évidemment déçu mais tout aussi incroyablement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité et la fierté de la façon dont la course s’est déroulée dans un délai aussi court dans une voiture que je n’avais jamais conduite sans préparation.

Avec Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas en rupture de contrat à la fin de la saison et Russell arrivant à la fin d’un premier accord de trois ans avec Williams, les stars pourraient bien s’aligner pour que le Britannique devienne un pilote Mercedes à part entière. sur une base permanente.

Si cela devait arriver, un Russell succinct a déclaré qu’il serait en mesure de rester ancré dans sa nouvelle renommée.

Il a dit: «Je ne me laisse pas emporter par moi-même. Je traverserai ce pont quand j’y arriverai.

