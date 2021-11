George Russell dit qu’il a été rassuré par Toto Wolff qu’il ne serait pas « laissé tomber » dans sa quête d’un éventuel siège Mercedes.

L’avenir de Russell avait été un sujet de conversation pendant la majeure partie de cette saison avant l’annonce qu’il remplacera Valtteri Bottas dans l’équipe l’année prochaine, alors que le pilote junior de Mercedes approche de la fin d’un « prêt » de trois ans chez Williams.

Bottas se dirigera vers Alfa Romeo, mais l’ancien champion de GP3 et de Formule 2 Russell est resté convaincu que même si le passage à l’équipe senior n’avait pas eu lieu en 2022, il avait l’impression que cela se serait produit à un moment donné de toute façon.

« Je n’ai jamais eu l’impression que je n’en aurais pas l’opportunité », a déclaré Russell dans une interview à l’agence de presse PA.

« Toto m’a dit ‘quand t’ai-je déjà laissé tomber ? Depuis que vous avez rejoint Mercedes, vous avez toujours joué et je ne vous ai jamais laissé tomber. Concentrez-vous sur la performance et laissez-moi le reste ».

Les performances de Russell l’ont vu être totalement dominant lors des qualifications contre ses coéquipiers Williams au cours des trois dernières saisons, et il les a également largement surpassés en course.

Après avoir décroché son premier podium officiel en Formule 1 après un superbe tour de qualification en Belgique, avec seulement deux tours de « course » derrière la voiture de sécurité en raison de la météo, le Britannique a gagné 16 points en 2021 après deux années stériles auparavant.

Il a continué à hausser les sourcils cette année et a déclaré qu’il se sentait dans une position incroyable pour rejoindre sa nouvelle équipe, maintenant qu’il pourra se battre contre Lewis Hamilton dans la même voiture en 2022.

Dans l’attente nerveuse de savoir où il serait l’année prochaine, il a déclaré avoir appris la décision de Wolff de le promouvoir vers la fin des vacances d’été.

« Je savais que j’avais une bonne saison et il m’a appelé le week-end avant Spa », a expliqué Russell. « J’étais détendu, j’étais en vacances et j’avais l’impression d’avoir fait assez jusque-là pour justifier d’avoir le poste.

«Je n’avais pas besoin d’aller là-bas et de me tenir sur le pas de sa porte pour lui demander si cela allait arriver.

«En fait, mes parents me harcelaient plus que je ne harcelais qui que ce soit d’autre. Mais je leur ai dit de me faire confiance, je crois que cela arrivera, alors ne vous inquiétez pas. J’ai toujours su que c’était le plan.

Verdict PlanetF1