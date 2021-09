George Russell a trouvé que travailler avec Robert Kubica lui a ouvert les yeux

George Russell a rendu hommage au rôle joué par Robert Kubica dans le développement qui lui a valu une promotion chez Mercedes.

Le rêve du Britannique est devenu réalité pour 2022 puisqu’il sera le partenaire de Lewis Hamilton chez Mercedes, qui a géré sa carrière jusqu’à présent.

Une partie de cette gestion consistait à faciliter un « prêt » de trois ans chez Williams où Russell a perfectionné ses compétences, au cours de la première de ces saisons avec Kubica comme coéquipier.

Comme Russell, le Polonais expérimenté n’était pas habitué à être sur la grille de Formule 1 à l’époque car il n’avait pas couru dans la catégorie élite depuis huit ans à la suite de blessures au bras subies lors d’un accident de rallye.

Mais lors de la première des deux campagnes qui ont été lamentables en termes de performances pour Williams en raison de leurs voitures non compétitives, c’est Kubica qui a marqué son seul point de 2019 – et Russell a beaucoup appris aux côtés d’un homme dont la carrière avait été interrompue de manière si dévastatrice.

« Être coéquipier avec Robert est définitivement quelque chose que j’ai été incroyablement chanceux d’avoir », a déclaré Russell lors d’une interview avec Motorsport Magazine.

« Il a tellement d’expérience, tellement de connaissances techniques. C’était une vraie révélation pour moi d’être coéquipier avec Robert et j’ai dû élever mon niveau de jeu, pour être honnête.

“J’ai l’impression d’avoir fait d’énormes progrès depuis 2019. Je sens que je peux venir sur la piste et discuter ouvertement avec les ingénieurs des différentes options et éléments de configuration et de ce qui, selon moi, fonctionnerait dans cette partie de la piste ou ces coins, pourquoi nous voulons descendre dans cette direction.

« Cela a vraiment été bénéfique en voyant à quel point Robert était éduqué, ce qui m’a vraiment aidé en 2020 et cette année après Nicholas [Latifi] est venu à bord en tant que recrue.

Les week-ends ne sont pas les mêmes sans la F1. pic.twitter.com/EjcSdGyXdV – George Russell (@GeorgeRussell63) 19 septembre 2021

Depuis ces jours sombres de 2019 et 2020, Williams s’est considérablement amélioré et suite à l’euphorie de son double pointage en Hongrie juste avant la pause estivale, Russell a maintenant terminé dans le top 10 lors de trois des quatre dernières courses.

Le joueur de 23 ans a expliqué ce qui l’avait fait pleurer au milieu de la joie de cette percée à Budapest.

“Je ne dirais pas que j’avais peur que cela ne vienne jamais, mais nous avons eu tellement d’occasions où nous étions si proches et toujours quelque chose semblait se produire”, a déclaré Russell, réfléchissant peut-être aux deux occasions à Imola où il s’est écrasé avec des points. aperçu.

“Mais nous avons continué à nous battre et à nous battre et je pense que c’est pourquoi tout m’est venu après la course, parce que nous n’avons pas abandonné et quand vous êtes dans les mauvaises herbes et que vous essayez de vous battre et que ces petites opportunités tournent mal , vous commencez parfois à penser : « Pourquoi est-ce que je… est-ce que ça va arriver un jour ?

“Mais nous avons juste continué à nous battre et je pense que cela montre vraiment pourquoi.”