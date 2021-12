George Russell a pris le volant d’une Mercedes pour la première fois en tant que pilote à temps plein pour l’équipe, et il a dit que c’était un « sentiment étrange » pour lui.

Russell sera le partenaire de Lewis Hamilton la saison prochaine, ayant été pilote junior pour Mercedes et conduit pour Williams sur ce qui était en fait un contrat de « prêt » de trois ans à leur époque.

Il a maintenant pris le siège laissé vacant par Valtteri Bottas et a passé mardi à Abu Dhabi pour effectuer un test sur les nouveaux pneus Pirelli de 18 pouces dans une voiture mule.

Alors qu’il a dit qu’il était étrange de conduire pour l’équipe sachant qu’il a un siège de course l’année prochaine, il a dit qu’il avait apprécié l’expérience.

« C’est un sentiment étrange parce que j’ai fait de nombreux essais avec l’équipe après les courses, en fin de saison, mais nous revoilà mais c’est évidemment ma première fois en tant que pilote officiel pour l’équipe », a déclaré Russell à Formula1.com.

S’installer. 👊 pic.twitter.com/DVfd3lzvax – George Russell (@GeorgeRussell63) 14 décembre 2021

« C’était une très bonne journée pour être de retour avec les gars et découvrir ces nouveaux pneus. C’est toujours une expérience agréable au volant d’une voiture championne du monde, la Mercedes 2019, et avec ces Pirelli de 18 pouces, qui semblent réagir plutôt positivement – ​​c’était donc une belle journée.

Russell a conduit avec les pneus Pirelli de 2022 sur sa voiture, et le fabricant de pneus a été chargé de créer des composés plus «capables de course» pour permettre aux pilotes de pousser plus fort plus longtemps dans les courses de l’année prochaine.

Ayant eu l’expérience d’essayer le caoutchouc frais, il a été élogieux sur la façon dont ils se sont comportés – même si les voitures vont être très différentes la saison prochaine.

« C’était plutôt agréable à conduire, pour être honnête », a-t-il ajouté. « Je veux dire, ça va être très différent l’année prochaine car les voitures vont être radicalement changées par rapport aux voitures actuelles.

« Il n’y a donc pas grand-chose à en retirer, mais néanmoins, ils réagissent assez différemment aux pneus de 13 pouces avec lesquels nous avons couru auparavant. Espérons que cela se poursuivra l’année prochaine et verrons comment ils réagiront avec la nouvelle réglementation. »

Russell a remplacé Hamilton à Sakhir en 2020 lorsque son futur coéquipier a été mis à l’écart avec Covid-19, et sa taille supplémentaire a posé un problème en le faisant – car il devait porter des chaussures trop petites pour qu’il puisse pour rentrer dans le cockpit.

Il a été confronté à un problème similaire à Abu Dhabi mardi, ce qui l’a rendu un peu plus fatigué et a hâte que sa voiture soit adaptée à ses spécifications pour la saison prochaine.

« Je suis un peu meurtri et meurtri aujourd’hui, pour être honnête », a-t-il déclaré avec un sourire. « C’est sacrément serré dans cette voiture, mais l’année prochaine ça ira beaucoup mieux et j’aurai un peu plus d’espace pour respirer. Alors j’attends ça avec impatience, mais vous l’absorbez, continuez et j’ai tout Noël pour récupérer.