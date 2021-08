George Russell a vu la “récompense” dans le saut de file d’attente dans la voie des stands

in

George Russell dit qu’il a vu son dépassement illégal dans la voie des stands sur le vainqueur du Grand Prix de Hongrie Esteban Ocon comme un moment “risque contre récompense”.

Le pilote Williams pensait que les avantages potentiels l’emportaient de loin sur le côté négatif, mais il a rapidement compris qu’il ne s’en tirerait pas.

Au redémarrage, alors que le Hungaroring s’asséchait rapidement sous un soleil brûlant, tous les 15 coureurs restants, à l’exception du leader Lewis Hamilton, ont plongé dans les stands à la fin du tour de formation pour changer leurs pneus intermédiaires pour des slicks, les équipes ayant mal évalué la condition. du circuit.

Williams avait l’avantage d’avoir le dernier garage et alors que les voitures attendaient que le feu de la voie des stands passe au vert, Russell a repéré un écart à droite de la voiture de tête, l’Alpine d’Ocon, avec de la place pour lui permettre de passer devant, plutôt que de prendre son placer dans la ligne.

“Que puis-je faire? Puis-je aller en tête de la file d’attente ? » a demandé le Britannique à la radio de l’équipe, mais la réponse est revenue : « Négatif ».

Cependant, Russell était déjà entré dans l’espace et avec Hamilton se dirigeant inévitablement vers les stands à la fin de son premier tour de course après le redémarrage, le pilote Williams s’est retrouvé en tête lorsque le train a rejoint le circuit.

“C’était une situation très étrange que tout le monde fasse la queue au bout de la voie des stands”, a déclaré Russell, cité par Motorsport.com.

« Dans des circonstances ordinaires, vous pouvez dépasser les voitures dans la voie des stands ou vous pouvez vous retirer et les piloter. J’ai donc vu une opportunité et je me suis dit « merde, allons-y » parce qu’avec le risque par rapport à la récompense, la partie récompense l’emportait sur le risque.

“Je pensais juste ‘Je vais avoir une pénalité pour passage au volant ici, alors je vais mettre mon pied à terre et essayer de creuser un écart. Ce sera une pénalité de 20 secondes ou autre, alors je vais y aller », a déclaré Russell.

“Oui, c’était opportuniste. Parfois, il faut juste y aller quand la récompense est si élevée.

En quelques secondes, Williams a déclaré à Russell qu’il avait enfreint une règle en dépassant dans ce scénario et qu’il devait reculer, sinon une pénalité – qui aurait sérieusement menacé le premier doublé de l’équipe depuis 2018 – était certaine.

“Je suis vraiment reconnaissant à la FIA d’avoir fait preuve d’un peu de bon sens juste pour dire ‘rendez ces positions'”, a ajouté Russell, qui a finalement été classé huitième, une place derrière son coéquipier, Nicholas Latifi.

«Ils auraient pu me donner un drive-in. Alors c’était super. Je ne savais pas trop quoi faire. Mais j’ai vu une opportunité et je l’ai saisie.

Le directeur de course Michael Masi n’avait pas signalé l’incident aux commissaires sportifs, l’action rapide de Williams a donc résolu la situation de manière indépendante.

Masi a expliqué: “George a réalisé son erreur et l’équipe est immédiatement tombée sur lui et a dit” nous avons fait une erreur, nous allons passer derrière Fernando [Alonso]’. C’était en fait à l’initiation de l’équipe.