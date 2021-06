George Russell aborde les dernières spéculations sur Mercedes

George Russell a déclaré qu’aucun contrat n’avait encore été signé pour 2022 et au-delà, et il “savoure simplement la curiosité” de ce que l’avenir peut réserver.

Le moulin à rumeurs a continué à tourner en rond en Formule 1 et il ne semble s’accélérer qu’après que Valtteri Bottas ait réalisé des performances inférieures à la normale dans sa voiture Mercedes.

Avec le protégé de Mercedes Russell et Bottas tous deux hors contrat à la fin de la saison, les derniers rapports indiquent que le premier a déjà été informé qu’il remplacera le Finlandais aux Silver Arrows en 2022.

Mais Russell n’a eu aucune mise à jour de son côté lorsqu’il a inévitablement été interrogé sur les rumeurs lors de la conférence de presse des pilotes FIA.

« Je suis toujours un pilote Williams, a déclaré Russell aux journalistes en France. « Je n’ai signé aucun contrat au-delà [this season].

« Je suis juste entièrement concentré sur mon travail en ce moment. Espérons que mon avenir s’arrange d’une manière ou d’une autre pendant les vacances d’été.

« Mais en ce moment, je profite simplement de la course et je me concentre sur cela. Plus vous faites du bon travail sur la piste, plus vous avez de chances de vous assurer un avenir, car la Formule 1 est évidemment un sport impitoyable.

« Il n’y a de la place que pour 20 pilotes, et vous devez être sur votre jeu A, vous ne pouvez pas vous laisser emporter par l’avenir.

“Parce que si vous commencez à avoir une mauvaise forme, tout à coup, tout peut changer.”

Russell a de nouveau décrit les vacances d’été comme le moment des pourparlers pour le progrès et, pour l’instant, il embrasse l’inconnu.

“Évidemment, je suis au courant de toutes les spéculations, mais en ce moment, je prends du plaisir à conduire course après course”, a-t-il déclaré.

« Je veux fixer mon avenir à un moment donné, mais je me concentre uniquement sur ce week-end, le Grand Prix de France, en Autriche.

« La pause estivale est généralement le moment où ces choses se produisent en quelque sorte. Pour la plupart des gens, les vacances d’été sont le moment où les choses sont gravées dans le marbre.

«Je suis juste concentré course par course et je profite, je suppose, de la curiosité de ce qui va arriver.

« C’est parfois excitant de ne pas savoir ce que l’avenir nous réserve.

