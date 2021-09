George Russell “absolument prêt” à affronter Lewis et Max

in

Avant ce qui devrait être sa promotion 2022 chez Mercedes, George Russell se dit “absolument prêt” à se battre pour un titre mondial.

Vers la fin de son contrat de trois ans avec Williams, Russell serait sur le point de déménager chez Mercedes.

Alors que Kimi Raikkonen a annoncé mercredi que le championnat de cette année serait son dernier en F1, Valtteri Bottas devrait prendre son siège Alfa Romeo, libérant ainsi une place chez Mercedes pour Russell.

Cela soulève la question de savoir s’il est partant.

Bottas, qui a rejoint Mercedes en 2017, pensait qu’il ne devait être écrasé que par Lewis Hamilton dans leur bataille intra-équipe.

Russell estime qu’il est prêt à relever le défi.

Dans une interview avec F1-Insider, on lui a demandé s’il était prêt à affronter Hamilton et son rival pour le titre en 2021, Max Verstappen, Russell a répondu : « Je me sens absolument prêt.

« Je m’améliore tout le temps, mais je me sens bien préparé pour le combat pour le Championnat du monde.

« Ces trois années chez Williams m’ont tellement appris. Comment gérer la déception, mais aussi avec une voiture de course difficile à conduire.

« Je suis prêt – et je veux courir pour des victoires et des titres mondiaux !

Interrogé sur la question de Mercedes et sur la manière dont il allait gérer la situation, il a répondu : « Tout cela est bien sûr hypothétique, mais je dis toujours que j’adorerais courir contre Lewis dans une équipe. C’est le meilleur pilote de tous les temps, juste à cause des statistiques.

«Pour moi, ce serait une excellente occasion de faire mes preuves contre les meilleurs et d’apprendre des meilleurs. Nous sommes à différents stades de notre carrière et nous avons beaucoup de respect les uns pour les autres. »

Un week-end fou et mémorable 💙 Maintenant, l’attention se tourne vers le #DutchGP ! pic.twitter.com/iG7k84yE0o – Williams Racing (@WilliamsRacing) 30 août 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Le Britannique, bien qu’il ait passé la plupart des dimanches à courir près du fond du peloton, a été l’une des stars du championnat de cette année.

Ses efforts de qualification, mettant sa Williams en Q2 et même en Q3, lui ont valu le surnom de Mr Saturday, qui a payé des dividendes à Spa alors que sa position de choc sur la grille de première ligne sur le mouillé lui a valu un tout premier podium en F1.

“Bien sûr, c’est toujours agréable d’entendre de tels éloges pour vous-même”, a-t-il déclaré. « Cependant, votre réputation peut changer très rapidement.

« Quand j’entends ces choses, cela signifie aussi que je dois répondre aux attentes, je dois travailler encore plus dur. Bien sûr, je crois en moi et c’est bien quand les autres font de même. Mais je dois le prouver encore et encore.

« En Formule 1, il ne faut jamais lâcher l’accélérateur, sinon quelqu’un d’autre viendra vous doubler. J’aime cette pression supplémentaire cependant. J’aime livrer sous pression.