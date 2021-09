George Russell admet qu’il a “mauvais” le départ du sprint de Monza

George Russell a trouvé les qualifications de sprint à Monza une expérience frustrante, ayant été entravée par un mauvais départ et des dommages à l’aile avant.

Le pilote Williams a aligné P15 pour la deuxième qualification de sprint de l’histoire, mais a perdu face à son coéquipier Nicholas Latifi, le laissant toujours P15 alors qu’il franchissait la ligne après 18 tours.

C’était un sprint qui est devenu plus difficile pour Russell après un départ qu’il a qualifié de “mauvais”, et au moment où la moitié de son aileron avant s’est effondré, il lui est devenu impossible de défier d’autres voitures.

“Tout allait bien, le rythme était bon, puis nous avons eu un problème avec l’aileron avant – d’un côté de l’aileron avant, il était complètement effondré”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« J’ai donc eu un sous-virage massif, ce qui était la première fois de tout le week-end. Malheureusement, c’était si extrême que je n’ai tout simplement pas pu vraiment rattraper les voitures devant.

« Une bonne reprise étant donné que nous venons de prendre un très mauvais départ.

“C’est difficile. Nous sommes tellement habitués à commencer avec 100 kilos de carburant dans la voiture, maintenant, quand vous en avez un tiers, vous devez beaucoup changer votre procédure.

“Je pense que je viens de me tromper aujourd’hui.”

Les qualifications de sprint peuvent être considérées comme le premier relais du Grand Prix d’Italie, mais en raison des dommages causés à l’aile, Russell a déclaré que son temps en piste ne serait désormais pas représentatif pour la course principale de dimanche.

« C’est un peu frustrant parce que c’est un bon échauffement pour demain pour comprendre ce que fait la voiture. Mais parce que nous avons eu ce problème avec l’aileron avant, le côté droit vient de disparaître complètement, c’était totalement non représentatif », a-t-il déclaré.

Partout où nous allons, nous sommes toujours reconnaissants pour votre soutien 💙 pic.twitter.com/9LTSGCRVgA – Williams Racing (@WilliamsRacing) 11 septembre 2021

Latifi a déclaré que la 14e place était le meilleur résultat qu’il aurait pu obtenir, lui assurant la 13e place sur la grille, le vainqueur des qualifications au sprint, Valtteri Bottas, tombant à l’arrière en raison d’une pénalité moteur.

Il pense que ce sera une tâche difficile de conserver cette position pendant la course.

“Je pense que c’est probablement le maximum que nous aurions pu faire aujourd’hui”, a déclaré Latifi.

« Assis derrière Esteban [Ocon], et je pense que c’était l’une des Aston Martin, nous n’avions tout simplement pas le rythme pour avancer plus loin que nous.

“Je suppose que c’est la bonne chose, nous obtiendrons une place supplémentaire avec le penalty de Valtteri. Je pense qu’il sera assez difficile de maintenir cette position si la course est simple demain.

« Je pense que tout le week-end, nous n’avons tout simplement pas eu le rythme pour montrer pour les premiers essais et même en qualifications. J’étais optimiste quand j’entame la course même si ce n’est qu’un sprint. Je pense que cela deviendra encore plus délicat lors de la course de fond. »