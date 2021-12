Bien que son temps avec Williams s’achève, George Russell n’aimerait rien de plus que de revoir l’équipe en tête de la grille.

Williams était l’équipe qui a donné au pilote junior de Mercedes, Russell, sa première opportunité en Formule 1, le confirmant aux côtés de Robert Kubica pour la campagne 2019, mais à ce stade, Williams avait du mal à rester en retrait.

Mais au cours des deux saisons qui ont suivi, l’équipe Williams sous le nouveau propriétaire a subi une reconstruction majeure, avec Russell le fer de lance de cela sur la bonne voie.

Ses efforts ne sont pas passés inaperçus, Mercedes confirmant sa promotion dans sa formation aux côtés de Lewis Hamilton pour 2022.

Russell, bien sûr, considérera toujours Williams avec beaucoup d’affection et espère qu’ils réaliseront leur ambition de revenir en tête de la grille où Mercedes se trouve maintenant.

S’adressant à Crash.net, il a déclaré: « Je pense que les gars ici ont un état d’esprit très clair qu’ils veulent ramener Williams au sommet de la grille.

«Ils sont également réalistes que pour y parvenir, cela prend du temps. Si vous essayez de faire quelque chose de spécial au cours d’un an ou deux, vous échouerez et ils le reconnaissent.

« Les choses que je vois sont vraiment prometteuses, mais c’est un plan de cinq à dix ans pour ces gars. Ils ne vont pas se battre tout de suite en tête de grille mais la trajectoire est là et ils sont sur la bonne voie du succès.

« Je suis vraiment fier d’avoir fait partie de l’équipe, surtout pendant cette période de transition où il y a eu de nets progrès.

« C’est vraiment excitant et il n’y a rien de plus que j’aimerais voir cette équipe être de retour en tête de la grille. »

Lorsque Russell revient sur cette «période de transition», il est encore assez ahurissant de voir tout le chemin parcouru par Williams.

Plusieurs secondes par tour de l’équipe suivante parfois en 2019, Russell en 2021 s’est battu pour les points à plusieurs reprises, a fait des apparitions en Q3 et même qualifié P2 en Belgique, qui est devenu son résultat de course et son premier podium en raison de la forte pluie. qui a fait de la course un échec.

« Je vais quitter mon temps ici à Williams avec une grande fierté », a déclaré le Britannique.

« Avoir marqué des points à plusieurs reprises, être monté sur le podium – ce sont des souvenirs qui dureront toute une vie. Il représente aussi les luttes que nous avons traversées.

« J’ai été des deux côtés de la médaille. Je ne dirais pas que nous sommes de l’autre côté de la médaille. Nous avons eu quelques courses exceptionnelles mais la pièce tourne.

« Je me souviens de ma première course, d’avoir été bouclé trois fois et d’avoir trois secondes de retard, d’arriver aux essais hivernaux sans voiture pendant les trois premiers jours et demi, pour monter sur le podium en deux ans et demi. demi-années. C’est très spécial.