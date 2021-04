George Russell affronte Valtteri Bottas après une énorme collision

George Russell est sorti en trombe de sa Williams pour affronter un Valtteri Bottas en colère après leur collision qui a marqué la course à Imola.

Les deux occupaient les 10 premières places et Russell tentait un dépassement au 31e tour du Grand Prix d’Émilie-Romagne quelques instants après que Lewis Hamilton, le coéquipier Mercedes de Bottas, se soit également éloigné de la piste.

Alors que la voiture Williams tentait de contourner l’extérieur de Bottas, qui luttait après son départ en P8, Bottas a semblé faire un bond vers la droite en direction de Russell, ce qui semblait l’envoyer sur l’herbe mouillée, et comme il a perdu le contrôle, il a fait une embardée dans le côté de la W12 du Finn.

Les deux voitures ont été envoyées tourner et ont heurté durement les barrières – et il est juste de dire que les deux ne sont pas les plus grands fans l’un de l’autre pour le moment.

Russell a crié sur la radio de son équipe: «Qu’est-ce qu’il faisait? Honnêtement, est-il un ****** ***** ou quoi? », Alors que Bottas ne pouvait pas le croire lui-même, en disant« Qu’est-ce que le ****. Grand, tout va bien.

Le drame ne s’est pas terminé là-bas cependant, alors que Russell est sorti en trombe de sa voiture pour aller affronter l’homme Mercedes, lui donnant une gifle pas si amicale sur le casque après que Bottas lui ait montré le majeur redouté.

Ce n’était certainement pas un sympathique “est-ce que ça va, mon pote?” 👀 #ImolaGP # F1pic.twitter.com / 6s0GTXbcHN – Planète F1 (@ Planet_F1) 18 avril 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

La collision a laissé énormément de débris sur la piste, ce qui signifie que la course a dû être signalée au drapeau rouge.

Jolyon Palmer a partagé sa première réaction sur 5 Live, en disant: «Tout se passe en un éclair. Quand vous parlez de marges d’un pouce ici et là, je suis sûr que Russell aurait eu l’impression qu’il n’y avait pas d’espace, mais je pense que Russell à bord nous montre qu’il y avait de l’espace à l’extérieur. C’est serré.”

Merci pour tous les messages. Je vais bien, juste déçu. En fin de compte, c’est un incident malheureux. Vous avez le droit de défendre votre position. Mais à 330 km / h, il faut respecter la vitesse et les conditions pour le faire. Éviscéré pour l’équipe. Ils méritaient plus aujourd’hui. – George Russell (@ GeorgeRussell63) 18 avril 2021

Pendant ce temps, Martin Brundle de Sky F1 a déclaré: «Valtteri ne lui laissait pas beaucoup d’espace. Russell avait eu une très grosse course contre lui avec le DRS et le slipstream bien sûr.

«Il y a eu un petit accroc à droite et à gauche de Bottas, et à ce moment-là Russell a erré sur l’herbe, l’herbe mouillée bien sûr.

“George va dire, ‘tu as viré à droite pendant que j’étais à côté de toi et tu m’as mis sur l’herbe.” “

Le drame aura causé un mal de tête au directeur de l’équipe Mercedes et copropriétaire Toto Wolff, qui gère la carrière de Russell et l’a appelé de Williams pour remplacer Hamilton au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière lorsque le champion du monde avait été testé positif au COVID-19.

Russell, qui a brillé lors de cette course à Bahreïn, a été fortement lié à un siège de course Mercedes pour 2022 – peut-être à la place de Bottas.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.