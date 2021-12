George Russell appelle à des changements pour rendre le circuit de la corniche de Djeddah plus sûr

George Russell a demandé que le circuit de la corniche de Jeddah soit modifié après s’être écrasé lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite.

Le pilote Williams a été impliqué dans un incident lors du premier des deux redémarrages qui a également provoqué l’abandon de Nikita Mazepin et Sergio Perez.

Une collision entre Perez et Charles Leclerc a été le catalyseur, le Red Bull a fait une vrille qui a forcé Russell à prendre des mesures d’évitement. Ce faisant, le Britannique a été touché par derrière par Haas de Mazepin.

Les accidents avaient été craints et même prédits avec confiance avant la toute première course de F1 sur ce tout nouveau circuit urbain ultra-rapide au bord de la mer Rouge, dont la construction n’a été achevée que récemment.

Russell a admis qu’il n’était pas surpris par ce qui s’était passé et espère que des changements pourront être apportés avant que le sport ne revienne à Djeddah en mars prochain – date à laquelle il courra pour Mercedes.

Un week-end émouvant pour l’équipe se termine alors que le drapeau à damier tombe sur le #SaudiArabianGP LAT P12

RUS 🇬🇧 DNF pic.twitter.com/uwgZAqXX2a – Williams Racing (@WilliamsRacing) 5 décembre 2021

« Je pense que vous vivez et apprenez de ces expériences », a déclaré Russell à Autosport. « Vous ne pouvez blâmer personne d’avoir essayé de créer une piste de course incroyable et, en fin de compte, c’est ce qu’ils ont réalisé.

« Mais je pense que personne n’a prévu ce qui allait se passer avec tous ces angles morts.

« À mon avis, des changements de piste sont nécessaires. Vous avez tellement de ces petits défauts qui sont totalement inutiles.

« Et tout cela pourrait simplement être transformé en une ligne droite du virage 2 au virage 4 et juste du virage 17 au virage 22. Nous avons cinq virages, ce qui est une section totalement facile à plat, même avec le DRS.

« Je ne sais pas quelles sont les limites, cela doit également être examiné. Et idéalement, si cela était transformé en ligne droite, la sécurité s’améliorerait considérablement.

« Je pense qu’ils ont les ressources pour le faire ici, donc cela ne devrait pas être une limitation. La sécurité doit primer.

« Si vous pouvez améliorer considérablement le danger avec de petits changements, c’est une évidence. »

À propos de l’incident qui a mis fin à sa course, Russell a ajouté : « Cela semblait assez inévitable. Vous faites le tour du virage 2 qui est assez large et ouvert – les voitures peuvent rouler côte à côte – puis il s’enfonce vraiment et devient assez étroit assez rapidement.

« Je suis arrivé dans un virage sans visibilité, les voitures étaient partout, j’ai ralenti puis j’ai été complètement touché par l’arrière.

« Donc, je pense que beaucoup à apprendre pour le sport automobile ce week-end car c’est une piste incroyablement exaltante et excitante à piloter, mais il manque beaucoup du point de vue de la sécurité et du point de vue de la course.

« Et il y a des incidents inutiles qui attendent de se produire dans tous ces petits plis qui sont aveugles, qui ne sont même pas des virages dans une voiture de F1, mais ils offrent juste un danger inutile. »