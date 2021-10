George Russell attend toujours la pinte qu’Alex Albon lui a promise après le déménagement de Williams

George Russell attend toujours la pinte qu’Alex Albon lui a promise après avoir recommandé le pilote thaïlandais comme remplaçant de Williams.

Après avoir passé la campagne 2021 en tant que pilote de réserve et d’essai de Red Bull, Albon quittera le programme pour prendre place avec Williams pour la campagne 2022.

Albon s’alignera aux côtés de son ancien coéquipier de F2 Nicholas Latifi alors qu’il remplacera le départ de Russell, qui passera chez Mercedes pour 2022.

Russell a joué un grand rôle dans l’obtention du disque d’Albon, l’ayant recommandé à l’équipe, ce qui a amené Albon à dire qu’il doit à son ami une pinte pour cette faveur.

Mais quant à savoir quand il l’obtiendra, Russell estime qu’il attendra après la saison 2021.

« Il ne m’a pas encore acheté cette pinte », a déclaré Russell avec un sourire, cité par GPFans, lors de la visite du couple à Londres pour regarder le match des Jacksonville Jaguars contre les Miami Dolphins NFL.

«Nous garderons cela jusqu’à la fin de la saison et je suppose que nous organisons un peu de célébration correctement lorsque le moment sera venu. Pas encore, j’attends toujours.

La saison 2021 est la troisième campagne de Russell avec Williams et sans aucun doute sa plus impressionnante.

Le Britannique a décroché son premier podium avec la P2 au Grand Prix de Belgique 2021, se qualifiant dans ce créneau qui s’est transformé en un résultat de course après que l’événement est devenu un échec.

Il a ensuite mis la FW43B P3 sur la grille du Grand Prix de Russie.

En fait, il lui a été mentionné qu’au cours des six courses précédant le Grand Prix de Turquie, son total de 16 points avait égalé celui de Sergio Perez de Red Bull pour la même période.

Cette statistique est une statistique que Russell n’aurait jamais prédite avant le début de la saison.

« Je dirais certainement pas après le premier test ou la première course, pour être honnête », a-t-il admis.

«Évidemment, avant la saison, vous espérez toujours et pensez toujours que ce sera une amélioration par rapport à la précédente. Mais certainement après le test de Bahreïn et la course de Bahreïn, je n’aurais jamais pensé que ces statistiques seraient possibles.

«Je pense beaucoup à remercier l’équipe pour avoir pris beaucoup de bonnes décisions au bon moment.

«Je pense que nous avons fait un travail incroyable, étant au bon endroit et au bon moment pour capitaliser sur ces moments.

« Nous avons également amélioré la voiture en cours de route, nous l’avons mieux comprise et avons essayé certaines choses, et les choses se sont mieux passées que ce à quoi nous nous attendions. Je pense que nous avons trouvé un peu de performance là-bas.