George Russell aurait annoncé qu’il remplacerait Valtteri Bottas

Selon certaines informations, Toto Wolff a informé la direction de George Russell que le Britannique remplacera Valtteri Bottas la saison prochaine.

Il y a eu des spéculations sur le remplacement du Britannique Bottas depuis qu’il a impressionné en remplaçant Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir la saison dernière.

Cette spéculation n’a fait que s’intensifier cette saison car le pilote Mercedes n’a pas réussi à impressionner, derrière son coéquipier et la paire Red Bull dans le championnat des pilotes.

Maintenant, F1 Insider et Sky Italia ont tous deux suggéré que la décision avait été prise et qu’une annonce était imminente.

“Les informations de F1-Insider.com coïncident avec celles de Sky Italia”, a déclaré le site allemand.

« D’après cela, le junior de Mercedes, George Russell, remplacera le Finlandais Valtteri Bottas en 2022.

“Le patron de l’équipe Mercedes, le Dr Toto Wolff, aurait déjà dit à la direction de Russell – c’est-à-dire lui-même – qu’il devrait être prêt.”

Helmut Marko pense que ce serait la chose “logique” qu’ils fassent, même si ce n’est pas ce que veut Lewis Hamilton, comme cela a été dit dans le passé.

“Ce serait l’étape logique”, a-t-il déclaré au site.

« Vous ne pouvez pas le retenir plus longtemps. Sinon, le financement n’a plus de sens. Même si Hamilton ne sera pas content.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Si Bottas devait effectivement être abandonné par ses employeurs actuels, ses options concernant un siège pour 2022 seraient pour le moins rares, de nombreux chauffeurs ayant des contrats pluriannuels.

Un siège qui serait libre est, bien sûr, celui que Russell occupe actuellement chez Williams, et Marko ne serait pas surpris si le Finlandais revenait là où il a commencé sa carrière.

En fait, il pense que c’est la seule option dont il dispose et a exclu toute chance que Red Bull fasse un pas pour lui.

« Bottas n’a pas besoin de nous appeler. Il n’y a pas de place », a ajouté l’Autrichien.

“En fait, je ne peux qu’imaginer un échange avec Russell. Je pense que Williams sera la seule option pour lui.

Bottas et Russell ont tous deux déclaré vouloir conclure leur avenir le plus tôt possible, le Finlandais affirmant que le plus tôt serait le mieux et le Britannique voulant de la clarté d’ici les vacances d’été.

“Je pense, naturellement, que nous voulons tous que quelque chose soit décidé d’ici la pause estivale, vraiment”, a déclaré Russell à Autosport. « Je pense que c’est dans l’intérêt de tous.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !