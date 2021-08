George Russell aurait la “17e voiture la plus rapide” à Spa

George Russell a révélé que ses stratèges Williams avaient prédit que sa voiture ne serait que la 17e plus rapide sur la grille de Spa, mettant davantage l’accent sur ses performances en qualifications.

Au milieu du non-événement du Grand Prix de Belgique pluvieux, Russell a déclaré qu’il « remporterait » son premier podium en F1, bien que dans des circonstances étranges.

La « course » elle-même était limitée à quelques tours derrière la voiture de sécurité, car les fans ont attendu des heures pour voir si la course à pleine vitesse était possible à Spa – ce qui a conduit cette course à être consacrée avec le titre indésirable comme la formule la plus courte. 1 course dans l’histoire (basée sur les kilomètres parcourus).

Ainsi, des demi-points ont été attribués après que suffisamment de tours aient été effectués pour qu’un classement soit calculé, mais le pilote Williams était tout de même ravi d’avoir obtenu son premier podium officiel en tant que pilote de Formule 1 – bien que pas aussi excité qu’il l’aurait été en gagnant dans des conditions de course.

“Nous le prendrons, quoi qu’il arrive”, a déclaré Russell à Sky Sports après la course. « Nous devons nous rappeler que ce n’était que [the] dernière course pour nos premiers points avec Williams, pour notre troisième saison, et nous voici sur le podium du Grand Prix de Belgique.

« Si vous m’aviez dit ça en début d’année, j’aurais dit ‘pas question’. De toute évidence, si la course avait eu lieu aujourd’hui, il aurait été incroyablement difficile de conserver notre position, car nos stratèges nous avaient classés 17e voiture la plus rapide sur la grille.

« Donc, essayer de se battre pour le podium avec la 17e voiture la plus rapide sur la grille aurait été très, très difficile – mais il faut le prendre comme il vient.

« Je dois admettre que c’est un sentiment assez étrange car gagner ce podium sans vraiment faire de tours de course, je ne pense pas avoir jamais eu ça de toute ma carrière, encore moins pour une course de Formule 1.

“Je suppose que je ne suis pas aussi ravi que je le serais d’habitude, mais retourner au garage, faire la fête avec les gars, trophée en main, champagne en revanche, je suis sûr que nous nous en souviendrons tous pendant un tres longtemps.”

Eh bien, tu regarderais ça ? Je suis sur le podium…#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/SrcX2AVcyy – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 août 2021

Les pilotes sur tout le terrain se sont plaints de n’avoir aucune visibilité lorsqu’ils roulaient sur la piste, ce qui a finalement conduit à l’annulation de la course.

Daniel Ricciardo de McLaren a expliqué que, même si l’impossibilité de voir était un problème clair et évident, la quantité d’eau stagnante sur la piste aurait probablement échappé au contrôle des pilotes.

Russell a également soutenu la décision prise par la FIA d’arrêter la course car, alors que les conditions étaient encore humides, la quantité de pulvérisation provenant des voitures aurait rendu la course « impossible » à terminer en toute sécurité.

“Vous pouviez à peu près voir derrière la voiture de sécurité, je suppose que je faisais probablement 140 mph”, a déclaré Russell à Sky Sports dans le long écart entre les périodes de la voiture de sécurité.

«Mais alors, lorsque nous atteindrons 200 mph, cette pulvérisation sera impossible. C’était définitivement la bonne décision d’arrêter.