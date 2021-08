George Russell boucle 137 tours pour Mercedes lors des tests de pneus

in

George Russell a bouclé un total de 137 tours pour Mercedes lors d’un test de pneus 2022 effectué au Hungaroring.

Il a été annoncé peu après le Grand Prix de Hongrie que Russell conduirait une Mercedes pour la première fois depuis qu’il a remplacé Lewis Hamilton à Bahreïn l’année dernière.

Plus précisément, il a testé les pneus de 18 pouces qui seront utilisés en Formule 1 la saison prochaine lorsque les changements de réglementation généralisés seront finalement introduits après un an de retard.

Cela a semblé être une journée sans incident pour le Britannique à Budapest avec lui capable de boucler 137 tours pour l’équipe qu’il espère piloter en permanence la saison prochaine.

Beaucoup pensent que le fait qu’on lui ait demandé de faire le test plutôt que Valtteri Bottas est un signe qu’il se verra effectivement attribuer le siège du Finlandais par Toto Wolff and co, et il a été largement supposé qu’une telle décision serait annoncée dans le Vacances d’été.

C’est @MercedesAMGF1 et @GeorgeRussell63 qui rentrent du @HungaroringF1. Un total de 137 tours et une bonne idée de ce que seront les pneus 18 pouces #Fit4F1 de l’année prochaine. @F1 @fia pic.twitter.com/cKyvwKjumY – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 3 août 2021

Russell n’était pas le seul pilote à effectuer des tests de 2022 en Hongrie, avec son compatriote Lando Norris et les hommes de Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc le font également.

Pour l’équipe italienne, Leclerc a donné le coup d’envoi, réalisant 91 tours dans la matinée, avant que Sainz ne prenne le relais pour le reste de la journée, obtenant 82 tours au tableau.

Pendant ce temps, Norris, comme Russell, est resté dans la voiture toute la journée, faisant un total de 122 tours. Son coéquipier Daniel Ricciardo prendra le relais mercredi.

Contrairement au week-end de course, les choses sont restées sèches sur le circuit tout au long de la journée, ce qui signifie que seuls les composés secs ont été testés par les pilotes.