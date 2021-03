George Russell: Chaque question concerne Mercedes

Dans la dernière année de son contrat avec Williams et avec Mercedes ayant deux sièges ouverts pour 2022, George Russell dit que «chaque question» qui lui est posée ces derniers temps concerne Mercedes.

Russell est, du moins sur le papier, le prochain sur la liste pour passer à Mercedes avec une éventuelle promotion sur les cartes pour 2022.

Dans la troisième et dernière année de son contrat Williams, rien ne l’empêche de monter en puissance – sauf, bien sûr, les deux pilotes actuellement en course pour Mercedes, plus Max Verstappen.

À l’heure actuelle, ni Lewis Hamilton ni Valtteri Bottas n’ont de contrats en place pour la saison prochaine, le consensus général étant que Russell remplacerait Bottas tandis que Verstappen est le choix de Toto Wolff pour prendre le siège de Hamilton si le Britannique prend sa retraite.

Le patron de Mercedes, Wolff, a insisté à plusieurs reprises pour qu’il parlera avec son couple de pilotes de longue date avant de faire des mouvements sur le marché.

Cela ne signifie pas pour autant que Russell ne sera pas interrogé à plusieurs reprises sur sa promotion potentielle.

« J’ai dit à Toto récemment que toutes les questions concernaient Mercedes et les possibilités hypothétiques de la façon dont j’aimerais être coéquipier avec Max, avec Lewis », a-t-il déclaré au Standard.

«Nous sommes vraiment loin de cela. La Formule 1 est un monde unique, très dynamique et changeant.

«Un mauvais résultat, un accident en piste ou hors piste peut changer le cours de votre carrière, donc je ne me laisse pas emporter par moi-même.

«Je suis professionnel, je suis ici pour faire le meilleur travail possible chez Williams, mais également Mercedes m’a été si fidèle au cours des six dernières années.

«Nous sommes ensemble et si cela arrive, quand cela arrivera, ce sera naturel et s’ils croient que c’est juste.»

Russell a montré au monde ce qu’il pouvait faire avec une bonne voiture la saison dernière en remplaçant Hamilton au Grand Prix de Sakhir.

Le pilote Williams s’est qualifié P2 à ses débuts en Mercedes et n’était en ligne pour gagner la course que pour un arrêt au stand bâclé qui gâcherait son dimanche, tandis qu’une crevaison a mis fin à une reprise.

Il a tout de même terminé neuvième, marquant ses premiers points au Championnat du monde – un exploit qu’il n’a pas encore réalisé avec Williams.

Cela, cependant, n’a rien fait pour atténuer sa confiance en soi.

«La croyance ne s’est pas arrêtée à la seconde où j’ai sauté dans un kart à pédales», a-t-il déclaré. «Tous les conducteurs souhaiteraient l’avoir ici, tout de suite.

«Mais Nico Rosberg a dû attendre longtemps pour sa première victoire et était dans la trentaine lorsqu’il a remporté un premier championnat.

«Et Damon Hill avait 31 ans avant même d’entrer dans la Formule 1, qui est à huit ans de moi, et il est devenu une légende et un champion.

« Vous ne pouvez donc pas laisser l’impatience affecter la trajectoire de votre carrière. »

