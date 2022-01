Le nouveau pilote Mercedes, George Russell, a évoqué quatre « moments brutaux » qui l’ont mis à l’épreuve émotionnellement au cours de sa carrière en Formule 1.

Russell est sur le point de se lancer dans un nouveau chapitre très excitant après avoir plus que gagné ses galons avec l’un des marqueurs arrière de la Formule 1 sous la forme de Williams.

Il a montré son talent évident à de nombreuses reprises au cours de cette période, mais les trois premières années de sa carrière n’ont pas non plus été sans points faibles.

Le premier sur la liste des malheureux de Russell est le Grand Prix de Toscane 2020, où il a terminé atrocement en dehors des points de P9 à P11 après un redémarrage tardif et a gagné la sympathie de Sebastian Vettel, qui a pris P10 mais a déclaré que Russell « méritait vraiment » de finir là-bas. plutôt.

Le légendaire circuit d’Imola ne s’est pas non plus avéré être un terrain de chasse heureux pour Russell. L’édition 2020 l’a vu sortir des places payantes derrière la voiture de sécurité et, en 2021, il a été impliqué dans une collision à grande vitesse et fougueuse avec le conducteur qu’il a maintenant remplacé chez Mercedes à Valtteri Bottas.

Compléter la liste, bien sûr, est le Grand Prix Sakhir 2020 lorsque Russell a remplacé Lewis Hamilton à très court préavis après que le septuple champion du monde a été testé positif pour Covid-19.

Dans une performance qui a probablement encore clairement indiqué à Mercedes que Russell était plus que prêt à passer dans l’équipe senior, il a toujours souffert de l’agonie d’une erreur au stand et d’une crevaison de pneu qui ont éradiqué tout espoir de ce qui aurait été un très bon méritait sa première victoire en Formule 1 lors de ses débuts aux Silver Arrows.

pic.twitter.com/PC8Zs2uDIB – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 janvier 2022

« Ce sont les quatre moments de mes trois années qui m’ont marqué et qui ont été assez brutaux émotionnellement », a déclaré Russell à Autosport.

« C’était juste d’apprendre à gérer ça. Vous avez souvent l’impression d’avoir laissé tomber tout le côté si vous faites une erreur, et de ne pas laisser cela vous épuiser [is vital] car finalement, si vous voulez gagner un championnat, vous devez effectuer plus de 23 courses.

« Vous pourriez avoir une mauvaise course lors de la première course, mais vous devez rebondir après cela.

« Ou vous pourriez avoir une mauvaise course à mi-saison – vous ne pouvez pas laisser cela affecter les courses suivantes.

« Alors [you must] Oubliez presque, passez à autre chose et essayez de vous concentrer sur la prochaine course, car les souvenirs sont courts en Formule 1.

« Je regarde Bahreïn sans frustration ni rancune. C’est quelque chose qui, je suppose, a fait de moi un pilote plus fort.

Russell lui-même se sent plus que prêt à relever le défi chez Mercedes, estimant avoir passé une saison de trop avec Williams.

Verdict PlanetF1