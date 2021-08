George Russell craignait la sortie de la Q1 avant de prendre le départ de la P2

George Russell a admis que son départ en première ligne pour le Grand Prix de Belgique avait dépassé ses attentes les plus folles après un vendredi difficile à Spa-Francorchamps.

Le pilote Williams a réalisé une brillante performance en qualifications sous la pluie pour s’assurer qu’il partira deuxième aux côtés de Max Verstappen, dépassant Lewis Hamilton.

Le Britannique n’avait été que P14 et P17 lors des deux séances d’essais libres de vendredi, mais était à la hauteur de son surnom de “Mr Saturday” quand cela importait.

« Je ne sais pas quoi dire », a été la première réaction de Russell après les qualifications. « Je pensais que nous aurions fait du bon travail pour sortir de la Q1 comme nous l’avons fait hier et maintenant nous sommes ici au premier rang.

«Je pense que les gars ont fait un travail incroyable. Nous étions toujours sur la piste au bon moment, la voiture se sentait bien, j’avais tellement confiance en moi, alors à demain maintenant.

«Je pense que j’étais dans une position chanceuse de n’avoir rien à perdre. Nous étions en Q3, ce qui n’était pas la norme pour nous, et nous devions simplement y aller. Nous avons conservé le mode moteur maximum pour le dernier tour et je suis absolument ravi.

«Mais évidemment, demain est le plus important et je dois y aller et marquer encore plus de points.

