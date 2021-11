George Russell dans une « position incroyable » pour pouvoir combattre Lewis Hamilton

George Russell a hâte de se mesurer à Lewis Hamilton dans des voitures égales la saison prochaine, savourant l’opportunité de se battre contre celui qui, selon lui, est le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps.

Russell a été annoncé comme nouveau coéquipier de Hamilton en septembre, le pilote Williams étant confronté à un nouveau défi de se tester contre l’homme qui est statistiquement le pilote le plus titré du sport.

L’ancien champion de GP3 et de F2 savoure l’opportunité d’être de l’autre côté du garage à Hamilton, plutôt que de le voir comme une perspective intimidante l’année prochaine.

« Le plus grand défi de l’année prochaine sera d’affronter directement le plus grand pilote de tous les temps », a déclaré Russell à l’agence de presse PA.

«Mais je suis dans une position tellement incroyable parce que je peux apprendre de Lewis et me mesurer aux meilleurs. Qui ne voudrait pas être dans cette position ?

« Pour être honnête, cela enlève presque la pression. Il a fait ses preuves, mais je crois en moi, j’ai de grandes attentes et j’ai une opportunité incroyable de montrer au monde ce que je peux faire.

« Et c’est pourquoi je suis si détendu parce que je vais dans un endroit où je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur environnement avant ma quatrième année en Formule 1. »

Russell s’est vu promettre un statut égal chez Mercedes la saison prochaine dans son combat contre Hamilton, il a donc la chance de rivaliser avec le septuple champion du monde sans ordre d’équipe.

Le joueur de 23 ans n’a pas caché ses propres aspirations à devenir lui-même vainqueur du titre en Formule 1, mais il insiste sur le fait qu’il fait les choses pas à pas, plutôt que de s’attendre à remporter le Championnat du monde en 2022.

Il choisit d’emprunter une voie d’amélioration constante alors qu’il fait la transition vers une nouvelle équipe l’année prochaine, mais cela ne signifie pas qu’il se permet de s’en tirer facilement.

« J’ai de si grandes attentes envers moi-même et c’est une autre étape dans le voyage », a ajouté Russell. « Il n’y a que 20 places en Formule 1, et il est très facile de passer de zéro à héros et l’inverse.

« Je ne me suis pas assis et je me suis soudain dit : ‘Ça y est, je vais être Champion du Monde l’année prochaine’, parce que je ne veux pas m’emballer.

«Je veux être un champion du monde, c’est absolument clair, mais je vais là-bas pour travailler sur le processus pour y parvenir et ne pas me réveiller tous les matins en pensant simplement que cela arrivera.

« Je sais que si je mange la meilleure nourriture, dors de la meilleure façon, mets le travail dans le simulateur, travaille au gymnase, travaille avec mes ingénieurs, ne fais rien de stupide et prépare le mieux possible, alors ce sera donnez-moi la meilleure image possible de ce que je veux accomplir.