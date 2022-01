George Russell de Mercedes voit cinq équipes dans la photo du titre de Formule 1 2022

George Russell pense qu’il y aura cinq équipes en lice pour les titres au cours de la nouvelle saison 2022.

Une campagne passionnante en 2021 s’est terminée avec Max Verstappen remportant son premier championnat du monde dans un Grand Prix dramatique d’Abou Dhabi – mais parallèlement à sa bataille légendaire avec Lewis Hamilton, cette ère de la Formule 1 s’est également terminée.

Les voitures seront très différentes pour 2022, la Formule 1 étant déterminée à regrouper le peloton, ce qui facilitera le suivi des voitures et créera ainsi plus d’opportunités de dépassement.

Mais avec l’implication de la FIA dans la conception des voitures maintenant sans doute plus importante que jamais, les équipes auront moins d’occasions de trouver une faille qui risque de saper les objectifs en piste des nouveaux challengers.

Et avec le plafond budgétaire en place, chutant de 5 millions de dollars supplémentaires à 140 millions de dollars pour la saison 2022, cela offre aux équipes une ouverture pour passer à la vitesse supérieure.

La saison 2021 était très axée sur Mercedes et Red Bull en ce qui concerne la photo du titre, mais Russell, qui est maintenant le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, pense qu’une guerre à cinq équipes pourrait maintenant être en cours.

Ce n’était donc pas qu’un rendu basé sur la maquette F1 ! Il existe dans la vraie vie ! Merci à @lj_vind pour ça ! #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/BFIF4eyVsx – Brad Philpot (@BradleyPhilpot) 1er janvier 2022

« Une équipe comme Ferrari qui a traversé une période difficile au cours des deux dernières années aura tellement faim – surtout avec ce nouveau changement de règle – de revenir au combat, comme McLaren également », a déclaré Russell par la Formule 1 site Internet.

« Ces équipes ont l’infrastructure, le talent au sein du département d’ingénierie, avec les pilotes également, pour vraiment se battre.

« Je crois vraiment qu’il y a cinq équipes toutes capables de vraiment faire quelque chose de spécial l’année prochaine, donc vous devez être absolument dessus et je pense que le développement sera absolument essentiel. »

Naturellement, lorsqu’un tel changement de réglementation se produit, les équipes ont plus de temps au tour à trouver grâce à leurs innovations.

Et à ce stade, Russell pense que toute équipe commençant la saison en tête ne finira pas nécessairement de la même manière.

« Ce ne sera pas celui qui a la voiture la plus rapide [at testing or the first race], c’est celui qui parvient à bien comprendre la voiture et peut développer et construire à partir de ces fondations tout au long de l’année », a-t-il expliqué.

« Et je pense que toutes les équipes feront de gros progrès de la première course à la fin de la saison. »

Verdict PlanetF1