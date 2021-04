George Russell demande la suppression de la chicane de Catalogne

George Russell estime que le Circuit de Barcelone-Catalunya pourrait être rapidement amélioré en supprimant la chicane.

Le Britannique a récemment été nommé nouveau directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, et rendre le côté course de la Formule 1 plus divertissant est son objectif principal.

L’un des lieux qui au fil des ans a suscité pas mal de critiques est le Circuit de Barcelone-Catalunya, domicile du Grand Pix espagnol. C’est une piste qui marche sur la corde raide depuis plusieurs années maintenant, même si un nouvel accord a été conclu pour 2021.

Mais, un moyen rapide d’améliorer la course aux yeux de Russell serait d’arrêter d’utiliser la chicane vers la fin du tour.

«Les bonnes courses attirent plus de fans, cela montre la F1 sous son meilleur jour», a-t-il déclaré à ..net.

«La course n’a probablement pas été assez bonne dans son ensemble au cours des 20 dernières années pour être honnête. Peut-être pas assez pur non plus.

«Les moments où nous voyons de bonnes courses, c’est quand il y a un grand delta de pneus entre les voitures, sinon vous ne pouvez tout simplement pas dépasser ou courir.

“[We’re] essayer de trouver un moyen que nous pouvons proposer et mettre en avant presque comme une lettre cible vers la F1, vers Pirelli, dites que c’est ce dont nous avons besoin des voitures, c’est ce dont nous avons besoin des pneus, c’est ce dont nous avons besoin des circuits pour promouvoir de bonnes courses.

«Le circuit offre des courses assez médiocres et les courses y sont toujours plutôt ennuyeuses. Dans l’ensemble, nous pensons que si le circuit revenait aux deux derniers virages qu’il y a 15 ans, les deux virages rapides, vous seriez en fait capable de suivre un peu plus près, vous arriveriez sur la ligne droite à une vitesse plus élevée, l’effet de sillage sera plus grand tout en bas pour tourner un.

«Pour les fans, vous voyez les voitures à une vitesse beaucoup plus élevée. Pour les pilotes, vous contournez un virage incroyablement rapide, ce qui est passionnant. C’est gagnant-gagnant. Et c’est une solution facile à un circuit qui est plutôt médiocre.

C’est en fait la FIA qui voulait que les voitures arrivent aux stands à une vitesse inférieure pour des raisons de sécurité, et bien que Russell soit conscient que sa vision n’est pas aussi simple que “ bien, changeons ce circuit et revenons ”, il a ajouté que c’était le cas. “Quelque chose qui pourrait être fait dès l’année prochaine.”

