George Russell dénonce la décision « inacceptable » de la voiture de sécurité au Grand Prix d’Abu Dhabi

George Russell s’est tourné vers les médias sociaux pour marteler une décision « inacceptable » de la FIA en créant les circonstances derrière l’épreuve de force du dernier tour à Abu Dhabi.

Le coéquipier de Russell Williams, Nicholas Latifi, s’est écrasé au virage 14 en fin de course, ce qui a fait sortir la voiture de sécurité et a regroupé le peloton.

Mais sa future équipe Mercedes a déposé une réclamation contre la FIA après que les voitures séparant Lewis Hamilton et Max Verstappen aient été autorisées à dépasser la voiture de sécurité, il avait été annoncé plus tôt qu’aucune voiture doublée ne pourrait passer.

Mercedes a fait appel au motif que le règlement stipulait que toutes les voitures doublées ou qu’aucune ne serait autorisée à dépasser la voiture de sécurité – cette décision fixant le dernier tour au cours duquel Verstappen a dépassé Hamilton pour remporter la course et le championnat du monde.

Russell s’est retiré de la course et a regardé l’action se dérouler depuis la touche, puis a déclaré sa fureur de voir la course se terminer dans les conditions qu’elle avait.

Il a tweeté : « Max est un pilote absolument fantastique qui a connu une saison incroyable et je n’ai qu’un immense respect pour lui, mais ce qui vient de se passer est absolument inacceptable. Je ne peux pas croire ce que nous venons de voir.

C’EST INACCEPTABLE!!!! – George Russell (@GeorgeRussell63) 12 décembre 2021

Réfléchissant après que sa dernière course pour Williams ait été écourtée, Russell a déclaré qu’il était ravi d’aider l’équipe à atteindre son objectif de remonter dans le championnat des constructeurs.

Il a admis qu’il serait émotif après son passage chez Mercedes, mais il a hâte de se mettre directement au travail avec sa nouvelle équipe dès que possible.

« La chose la plus importante est que nous avons décroché la P8 chez les constructeurs avec la retraite des deux Alfa, nous devons donc nous en réjouir », a-t-il déclaré à Sky Sports F1 dans le paddock.

« C’est ce que nous voulions réaliser. [But] évidemment pas de la façon dont nous aurions voulu y parvenir.

« Certainement des émotions [about leaving] et je suis sûr que ce soir, quand je dis au revoir à tout le monde, nous serons très reconnaissants pour mon temps et j’attends avec impatience le prochain chapitre.