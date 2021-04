“ George Russell devrait dire à Wolff de rentrer la tête ”

George Russell aurait dû dire à Toto Wolff de «rentrer la tête» après que le patron de Mercedes l’ait menacé de rétrograder en Renault Clio Cup.

C’est l’opinion du champion du monde 1980 Alan Jones.

Russell a mis Wolff en colère lorsqu’il s’est écrasé sur Valtteri Bottas au Grand Prix d’Émilie-Romagne, retirant les deux voitures de la course.

Wolff n’a pas tardé à se jeter sur l’erreur de son pilote junior, affirmant que s’il “fait du bon travail, il peut être dans une Mercedes, sinon nous faisons la Renault Clio Cup et aujourd’hui nous sommes plus proches de la Renault Clio Cup.”

Le patron du sport automobile de Mercedes a semblé particulièrement contrarié que Russell ait pris le risque lorsque «l’autre voiture est une Mercedes».

Jones pense que Wolff était en panne, après tout, Russell se bat pour des points pour Williams, pas pour garder Mercedes heureuse.

“Ce qui m’a un peu dérangé, c’est que Toto a dit ceci, cela et l’autre et que s’il ne faisait pas attention, il finirait par piloter une berline Renault ou quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré à Peter Windsor dans son message. -race podcast.

«Ecoutez, je sais que c’est un pilote de réserve pour Mercedes et que Mercedes fournit des moteurs à Williams, mais si j’étais George Russell, je dirais simplement:« Mettez la tête! Je conduis pour Williams, pas pour toi ».

«Cela, pour moi, va un peu dans la direction que prend la F1.

«Il y a trop d’influences extérieures venant de toutes les directions.

«Toto Wolff dirige l’équipe Mercedes, et il a le droit de critiquer George Russell et d’exprimer sa déception, etc. un peu idiot.

«Tout dépend de qui a le meilleur psychiatre.»

Jones admet cependant que Russell était le pilote dans l’erreur dimanche en disant que c’était un accident qui aurait pu être évité.

«La responsabilité incombera toujours à la personne concernée», a-t-il déclaré.

«Le mec en face fait ses propres arrangements et c’est au mec derrière de le contourner en toute sécurité.

“Je pense que George était peut-être un peu optimiste pour faire le tour de l’extérieur de toute façon, donc cela aurait probablement pu être évité.”

Russell a depuis présenté ses excuses à Bottas, Williams et Mercedes pour l’accident.

