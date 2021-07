George Russell dit “impossible” de conduire Red Bull en 2022

George Russell ne se rendra pas chez Red Bull la saison prochaine, affirmant que c’est “impossible”, alors que la seule autre chose dont il est sûr est qu’il pilotera un moteur Mercedes.

Le Britannique devrait se diriger vers Mercedes pour 2022 ou environ un an plus tard, mais le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a décidé de remuer le pot lorsqu’il a déclaré plus tôt ce mois-ci que Russell “valait certainement la peine d’être pris en compte avec les performances qu’il montre maintenant à Williams ”.

Il a ajouté que si Mercedes lâchait Russell, “ce serait un faux pas que je ne peux honnêtement pas imaginer”.

Quant à savoir si Red Bull serait prêt à voler le Britannique, Marko ne donnerait pas de réponse car il estime qu’il ne sert à rien de le considérer car Russell est lié à Mercedes, c’est juste une question de quand.

Quant au pilote Williams, s’il est heureux de savoir que d’autres équipes sont attentives à ses performances, rejoindre Red Bull serait “impossible”.

“C’est impossible pour moi de piloter chez Red Bull l’année prochaine”, a-t-il déclaré dans une interview à RTL.

« Je suis chauffeur Mercedes. Mercedes a été à mes côtés tout au long de ma carrière. En tant que jeune pilote, Mercedes m’a offert de nombreuses opportunités.

Il a ajouté: “Bien sûr, c’est agréable d’avoir des retours positifs de la scène de la Formule 1 ou d’entendre parler de l’intérêt d’autres équipes, mais ma seule loyauté est envers Mercedes.”

Mais alors que le Britannique n’a pas encore appris s’il passera une quatrième saison avec Williams, ou remplacera Valtteri Bottas chez Mercedes, la seule chose dont il est sûr est que quelle que soit la voiture dans laquelle il se trouve la saison prochaine, elle aura un moteur Mercedes.

“Je vais certainement conduire une voiture avec un moteur Mercedes, c’est sûr”, a-t-il déclaré. « Je suis un fidèle Mercedes.

« Mercedes est ma voiture, ma marque. Il ne fait donc aucun doute que ce sera un moteur Mercedes la saison prochaine.

“Quelle couleur aura la voiture, je ne sais pas encore.”

Prenez soin de ce que vous aimez 🤍 pic.twitter.com/SxsyTUfIOT – George Russell (@GeorgeRussell63) 11 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Quant à savoir quand il pourrait savoir s’il a été promu ou non, Russell a fait écho à Toto Wolff en disant que cela ne sera probablement confirmé qu’après la pause estivale.

« Lors de la course de Spa, le moment le plus tôt possible serait, mais certainement pas plus tôt », a-t-il déclaré.

«Ce genre de chose prend juste du temps. Et nous devons décider cela au bon moment et ce n’est tout simplement pas encore arrivé.

« Cette saison est tellement intense pour tout le monde, pour les équipes et aussi pour les pilotes. Cette décision à mon sujet n’est tout simplement pas une priorité. Nous ne sommes même pas à la moitié de la saison et parlons déjà de la prochaine. »