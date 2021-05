George Russell en “ excellente position ” pour les premiers points Williams

George Russell a reconnu les belles marges impliquées en F1 après avoir atteint sa meilleure position de qualification pour Williams.

Le Britannique partira 11e sur la grille du Grand Prix du Portugal après avoir atteint 0,057 sec après avoir atteint pour la première fois la Q3 avec l’équipe à laquelle il est “ prêté ” par Mercedes, qui gère sa carrière.

Mais cela aurait pu être si différent, car Russell a seulement maintenu son étiquette “ Mr Saturday ” à cette occasion en remportant une place en Q2 de 0,042 seconde alors qu’il évitait Daniel Ricciardo de McLaren de se qualifier en 16e position.

Néanmoins, Russell, qui était jusqu’à présent impliqué dans l’une des grandes histoires de la saison lorsqu’il a chuté avec Valtteri Bottas lors de la dernière course à Imola et confronté avec colère le pilote Mercedes, était ravi de la performance après quelques signes décourageants lors des essais.

Raconté par Sky F1 qu’il avait raté la Q3 de seulement cinq centièmes de seconde, il a déclaré: «Il était à cinq centièmes d’être également en Q1. Cela fait partie du jeu. Vraiment heureux de l’avoir réuni quand cela comptait à nouveau.

«Le FP3 a été vraiment difficile et nous semblions devenir de plus en plus lents au fur et à mesure que le week-end avançait après le FP1, mais nous l’avons ressaisi et tout a repris vie en qualifications.

«Beaucoup de confiance et nous avons fait un travail fantastique pour nous qualifier 11e – c’est notre meilleur résultat des trois dernières années un samedi, donc vraiment heureux.»

Interrogé par la Formule 1 si la Q3 est désormais l’objectif dans une Williams qui s’améliore clairement après quelques années lamentables à l’arrière du peloton, Russell a déclaré: «Il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Ce week-end, même la dernière fois, a été une belle opportunité. C’est le but. »

Et plus immédiatement, qu’en est-il de ses premiers points pour Williams à Portimao? Une probable arrivée dans le top 10 a échappé au Britannique lorsqu’il s’est écrasé à Imola alors qu’il tentait de dépasser Bottas.

«Je dirais que notre rythme de course est meilleur que notre rythme de qualification,» a déclaré Russell. «Nous avons la vitesse en ligne droite qui nous aidera à défendre ou à attaquer. Je pense que les gars derrière auront vraiment du mal à nous dépasser, alors les yeux en avant et l’attaque maximale.

«Nous sommes sur les pneus moyens pour le départ demain, les rivaux devant nous seront sur les pneus souples, ce qui n’est pas un bon pneu de course, donc nous sommes dans une excellente position.

«Nous devons prendre un bon départ et faire un bon premier tour. Nous nous sommes qualifiés 12e la dernière fois et avons été en position de points pour la majorité (de la course). Nous avons une chance, alors voyons ce qui se passe.

