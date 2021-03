George Russell espère que Bahreïn était le «  pire des cas  »

George Russell a déclaré que le rythme de Williams à Bahreïn était «assez fort», mais espère toujours que c’était le «pire des cas».

Pour 2021, Williams cherchait à rejoindre le peloton du milieu de terrain une fois de plus, et cela a été réalisé lorsque George Russell a franchi la ligne P14 lors de l’ouverture de la saison devant Sebastian Vettel, qui a écopé d’une pénalité de temps, et Mick Schumacher de Haas.

Russell était donc assez satisfait du rythme de course de sa FW43B, mais espère que Bahreïn était le «pire des cas» pour qu’il y ait de meilleures courses à venir.

« C’était agréable de courir, j’ai eu une bonne petite bagarre au début, j’ai fait quelques places, beaucoup de places », a-t-il déclaré aux journalistes après le Grand Prix de Bahreïn.

«J’ai oublié à quel point c’était difficile dans cette bataille avec toutes les voitures environnantes.

«Mais je pensais que c’était une course très bien exécutée, le premier relais était difficile, mais les deuxième et troisième relais étaient aussi bons que possible et notre rythme relatif était en fait assez fort.

«C’est là que nous en étions ce week-end, et nous devons réévaluer à Imola.

«J’aimerais penser que c’est le pire des cas, donc croiser les doigts ça ne peut que s’améliorer.»

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, a enduré un après-midi plus frustrant, qui s’est finalement terminé par une retraite en raison de ce qu’il a qualifié de «fuite de boost présumée».

«Dès les premiers tours, j’ai senti que nous recevions des osculations du moteur à la puissance et il semble que nous avions une fuite de boost, c’est pourquoi j’ai dû abandonner à la fin», a-t-il expliqué.

«Nous avons essayé de rester en dehors le plus longtemps possible, espérant encore une fois que ‘vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver’, beaucoup de voitures pourraient abandonner, mais à la fin de la dernière moitié de cette course, nous ne faisions que circuler plus que tout, pas vraiment course malheureusement.

« Pas comme vous voulez que la première course se déroule, mais c’est parfois le sport automobile. »

Sur une note encourageante cependant, Latifi a déclaré qu’il pouvait ressentir des progrès par rapport au challenger de l’année dernière après avoir d’abord été pas trop enthousiasmé par le FW43B plus tôt dans le week-end.

« Pour être honnête, oui, j’ai été agréablement surpris de ce que ressentait la voiture en course », a-t-il confirmé.

«Je m’attendais à quelque chose d’un peu plus difficile à gérer, le vent était un peu moins que prévu, mais néanmoins toujours venteux.

«Indépendamment du problème qui nous a poussé à prendre notre retraite, j’ai en fait été surpris par la maniabilité de la voiture.

«De toute évidence, ce n’est toujours pas là où nous voulons que ce soit, mais c’est mieux que prévu, donc je pense que c’est positif pour aller de l’avant.»

