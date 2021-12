George Russell espère que la douleur de Williams pourra se transformer en plaisir Mercedes

George Russell pense que les trois années difficiles chez Williams lui seront très utiles alors qu’il passera à Mercedes en 2022.

Les appels de plus en plus forts pour que Russell se joigne à l’équipe Mercedes ont finalement été répondus par le patron de Mercedes, Toto Wolff, et d’autres cadres supérieurs des Silver Arrows, et, dans quelques mois, nous sommes tous prêts à voir comment Russell se comporte par rapport à son compatriote britannique. et le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Russell a réussi à créer un nombre très respectable de moments marquants chez Williams au cours des trois saisons précédentes dans une voiture qui a souvent été parmi les plus lentes de tout le peloton.

Mais ce sont les moments difficiles de ces dernières années que Russell espère lui fournir des leçons et des connaissances très puissantes alors qu’il commence à s’adapter à la vie de pilote Mercedes à part entière.

Maison pour Noël. ??

Aucun endroit comme ça. ❤️ pic.twitter.com/iPAOcZnaBJ – George Russell (@GeorgeRussell63) 22 décembre 2021

« Je pense que je suis assez reconnaissant pour les difficultés que j’ai rencontrées sur la piste au cours de ces années car assez souvent, lorsque vous montez dans une voiture plus rapide et une voiture plus complète, les choses semblent naturellement plus faciles », a déclaré Russell dans un entretien de fin de saison avec la presse, cité par GPFans.

« Pour nous, nous avons eu tellement de limites, qu’il s’agisse d’essayer de placer les pneus dans la bonne fenêtre, les freins dans la bonne fenêtre, suivre les autres voitures a été incroyablement difficile de se battre et de se battre pour conserver les positions.

« Quand une voiture est plus rapide, souvent tout semble bien. La stratégie est toujours bonne si la voiture est rapide. Vous commencez à avoir plus de chance. Ces choses commencent à tomber sur votre chemin et je pense, je me sens, plus un conducteur arrondi à cause de cela.

Il a poursuivi: « Je parle souvent avec mon entraîneur de la construction de cette boîte à outils d’expérience et de connaissances dont je suis sûr que, tout au long de ma carrière en Formule 1, je n’aurai jamais une voiture qui sera la plus rapide année après année ou la meilleure année après an.

« Mais si j’ai une voiture très difficile à conduire, j’ai eu ces expériences que je peux simplement retourner dans la boîte à outils et me souvenir de ce que j’ai vécu avant 2019 ou ces dernières années.

« Donc, je me sens assez chanceux d’avoir eu ça. »