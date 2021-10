George Russell espère tirer les leçons du retour de la piste étrange de la Turquie

George Russell espère que lui et Williams pourront tirer des leçons d’un autre Grand Prix de Turquie délicat.

Istanbul Park a fait sa deuxième apparition en autant d’années au calendrier de la F1 en tant qu’hôte du Grand Prix de Turquie 2021, après son retour en 2020.

Et tout comme la saison dernière, l’étape 2021 a également connu des conditions humides et froides dimanche, ce qui signifie que les pneus intermédiaires étaient nécessaires pour le départ.

Mais même lorsque la piste a séché, il n’était toujours pas possible de passer aux slicks, comme en témoigne le bref et infructueux relais d’un tour de Sebastian Vettel sur les pneus semi-secs.

Une fois de plus, les intermédiaires ont mis en place des stratégies étranges alors que les pilotes ont subi une dégradation intense et une perte d’adhérence, usant la bande de roulement pour créer des slicks de fortune dans de nombreux cas – Esteban Ocon est même parvenu à la fin sans changement de pneu, franchissant la ligne P10.

Mais Russell était loin d’être impressionné après un après-midi difficile de gestion des pneus en route vers une 15e place.

« Ce n’était pas du tout une course facile », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Les 10 premiers tours environ étaient plutôt bons, mais c’était tellement difficile avec ces pneus intermédiaires car ils se dégradaient, s’usaient et je pense que nous devons juste y réfléchir car à certains moments, nous étions loin, puis soudainement le rythme revenait et redescendait.

« Je pense que c’était très difficile à gérer pour tout le monde aujourd’hui. »

Interrogé sur ce que Pirelli pourrait faire à propos de la situation, Russell a répondu : « Pas grand-chose pour être honnête ».

Dans son esprit, la piste est le problème principal.

« Quand il fait froid, une journée nuageuse, le soleil et la chaleur ne sont pas là juste pour sécher la piste, donc dans des conditions normales, elle aurait juste séché et vous auriez été sur les slicks et c’est parti », a-t-il expliqué. .

« C’est arrivé deux fois ici où la piste est sèche, il n’y a pas eu de pluie et vous êtes sur ces pneus intermédiaires qui s’usent jusqu’à devenir un slick et c’est incroyablement difficile à gérer.

« Alors j’espère que nous avons appris quelque chose d’aujourd’hui. »

pic.twitter.com/sODCG6UYqL – Williams Racing (@WilliamsRacing) 10 octobre 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Pour le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, ce fut également un après-midi difficile, le Canadien admettant que sa course avait été gâchée par un tête-à-queue au premier tour.

Cependant, c’est l’expérience dans ces conditions humides qu’il désirait ardemment, bien que de sa performance en Turquie, il conclue qu’il a encore plus d’apprentissage à faire.

« Je pense que la course vient de s’effondrer avec le tête-à-queue du premier tour », a-t-il confirmé.

« Évidemment, étant alors coincé derrière les deux Haas et j’ai pu les dépasser cette fois heureusement, pas comme Sotchi où j’étais coincé derrière, mais au moment où j’ai rattrapé mon retard et pu les dépasser, ce n’était toujours pas facile sans le DRS.

« Le peloton avait 13 secondes d’avance sur la route ou quelque chose comme ça, nous ne sommes pas dans la Mercedes ou la Red Bull, donc assez frustrant mais en même temps je pense que c’est toujours positif, je pense que c’était ma première course complète de F1 sur le mouillé, ce qui est une bonne expérience.

« Évidemment, pas sans erreurs de ma part, mais je suppose que cela fait partie de l’apprentissage.

« Disons que depuis le début de l’année, j’ai besoin et je veux cette expérience sur le mouillé et heureusement, nous avons eu quelques opportunités cette année, mais il est clair qu’il y a encore des choses que je dois apprendre de ma part.

« Mais je pense que le rythme était bon à certains moments, mais quand vous essayez de revenir après une vrille et tant d’écart, ce n’est pas vraiment récupérable. »