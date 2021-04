George Russell se dit «assez fier» d’être la voix de ses collègues pilotes de Formule 1 dans son nouveau rôle de directeur du GPDA.

Avec Romain Grosjean quittant la grille et son rôle au sein de l’Association des pilotes du Grand Prix, un remplacement était nécessaire avant la saison 2021.

Russell a finalement été l’homme qui a pris la place du Français, et le Williams l’homme a hâte de commencer dans son nouveau rôle.

« Je voulais assumer ce rôle parce que je pense que ce que le GPDA a fait pendant tant d’années a été formidable pour le sport », a-t-il déclaré aux journalistes à Bahreïn.

«Chaque fois que nous avions nos briefings entre tous les pilotes, ce qui était très courant en 2019, probablement une fois tous les deux Grands Prix, nous restions après le briefing des pilotes et nous parlions tous de certains problèmes ou de certaines façons dont nous pensions que nous pourrait améliorer le sport, la sécurité, quel qu’il soit.

«Évidemment un peu plus difficile en 2020 avec les problèmes logistiques de COVID. J’ai toujours été assez vocal, j’ai toujours aimé donner mon avis et j’imagine qu’avoir une voix pour les pilotes est quelque chose dont je suis assez fier, pour être honnête.

Beaucoup se seraient attendus à ce qu’un pilote plus âgé sur la grille remplace Grosjean plutôt que Russell, qui n’a que 23 ans.

Cependant, le Britannique pense que son âge est un avantage, estimant qu’il pourra offrir quelque chose de différent à l’autre directeur du GPDA, Sebastian Vettel.

«Je pense que j’ai une très bonne relation avec les jeunes pilotes, donc je suppose que Sebastian représente presque la moitié la plus âgée de la grille et je représente potentiellement la moitié la plus jeune de la grille», a-t-il ajouté.

Discutant de ce qu’il considérerait comme un succès dans son rôle, Russell dit qu’il veut aider à apporter des changements de longue date au sport.

« Je pense que si je peux regarder en arrière dans 20 ans et dire que j’ai fait partie d’un changement positif de la Formule 1 », a-t-il déclaré.

«Je pense que l’avenir de la F1 s’annonce incroyablement brillant avec Liberty, évidemment maintenant avec Stefano [Domenicali] et Ross [Brawn] à la barre et de notre côté, les pilotes ont une voix de plus en plus forte pour aider à façonner cet avenir du sport.

